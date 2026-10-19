La aprehensión ocurrió en Albardón tras un llamado al 911. La UFI Flagrancia intervino por un robo en una vivienda del Barrio Las Lomas.

Un hombre de 42 años fue detenido en Albardón con una bacha metálica y un bolso con herramientas, luego de un robo ocurrido a las 02:05 en una vivienda del Barrio Las Lomas. La intervención quedó a cargo de la UFI Flagrancia, en el marco del procedimiento especial para hechos cometidos en flagrancia, es decir, cuando la aprehensión se produce poco después del delito.

Según el relato policial, a las 02:30 ingresó a Comisaría 18° un llamado anónimo que alertó sobre un sujeto que caminaba por calle Amarfil hacia calle Rawson, con gorra roja, ropa oscura, un bolso negro y una bacha metálica. A partir de esa comunicación, se desplazó un móvil policial que logró aprehenderlo en Amarfil, antes de Tucumán, con los elementos mencionados en su poder.

Testimonio del damnificado

Luego, los efectivos se dirigieron al Barrio Las Lomas y entrevistaron al damnificado, un hombre de 24 años, quien manifestó que recorría a pie el interior del barrio cuando escuchó ruidos en una vivienda. De acuerdo con su declaración, vio a un hombre con gorra roja escapar hacia un descampado al oeste con los objetos sustraídos en sus manos. Ese testimonio fue incorporado a la actuación iniciada por la fuerza policial.

Intervención fiscal

El detenido fue identificado como Baez, de 42 años. La UAT fue informada del procedimiento y el Ayudante Fiscal dispuso iniciar el trámite correspondiente bajo el procedimiento especial de flagrancia, con presencia en el lugar. Con esa medida, la causa quedó en etapa inicial y su evolución dependerá de las decisiones que adopte la fiscalía en las próximas horas.