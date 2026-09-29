Maico Román Reinoso Cortez, de 25 años y domiciliado en el Barrio Costa Canal I de Capital, quedó detenido como presunto autor del robo de un teléfono iPhone 12 Pro a dos adolescentes en Chimbas. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que abrió el Legajo N° 118/26 bajo la carátula de robo. La investigación se activó a partir de un hecho ocurrido este lunes a las 10:10 en inmediaciones de calle Chaco y Aberastain.

La mecánica del hecho fue descripta por fuentes policiales y judiciales como un arrebato cometido tras una breve aproximación a las víctimas. Reinoso Cortez se acercó al grupo integrado por las dos jovencitas, conversó con ellas y, según la reconstrucción oficial, en un movimiento rápido les quitó el teléfono para luego escapar. La secuencia es relevante porque, además de la sustracción, derivó en una persecución inmediata que permitió ubicarlo en pocas cuadras.

El seguimiento comenzó cuando el padre de una de las adolescentes advirtió al sospechoso corriendo hacia el oeste por calle Aberastain. Al mismo tiempo, vecinos y transeúntes que habían observado la maniobra señalaron el lugar donde se habría ocultado: una vivienda de Aberastain al 630, en el interior de la Villa Ramos, según precisaron fuentes policiales a Telesol Diario. Ese dato permitió orientar el despliegue del Comando Radioeléctrico Norte, que intervino tras un llamado al 911.

Intervención policial Con autorización del propietario del inmueble, los efectivos inspeccionaron la vivienda y encontraron a Reinoso Cortez atrincherado en una habitación ubicada en la parte posterior del terreno. En la requisa posterior, los uniformados hallaron el iPhone 12 Pro entre sus pertenencias y procedieron a su aprehensión inmediata. El procedimiento dejó al sospechoso a disposición de la justicia de flagrancia, instancia prevista para hechos recientes con evidencia inmediata.

Durante el operativo, la situación en el barrio derivó en un clima de hostilidad hacia la actuación policial, por lo que las patrullas debieron replegarse hacia la Comisaría 17ma para resguardar a los damnificados y completar las actas. Por disposición del fiscal Mario Quiroga y del ayudante fiscal Oscar Oropel, el detenido quedó alojado en los calabozos a la espera del juzgamiento en el fuero especial. La causa seguirá ahora con las actuaciones de flagrancia y la definición de las medidas procesales correspondientes.