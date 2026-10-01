El hecho ocurrió en la zona norte de Capital y terminó con la aprehensión del sospechoso. La causa quedó en la UFI Flagrancia por tentativa de robo agravado.

Un hombre de 38 años fue aprehendido en Capital tras ser acusado de amenazar con un cuchillo tipo Tramontina a un chico de 13 años para robarle una bicicleta rodado 29 color celeste. Según informó la Policía a Telesol Diario, el hecho ocurrió en la intersección del Lateral Norte de Avenida Circunvalación y calle General Acha.

De acuerdo con esa versión, el sospechoso fue identificado como Roberto Adrián Molina Aguilera, domiciliado en el Barrio Cattani. Siempre según la Policía, le exhibió el arma blanca al adolescente y lo obligó a descender del rodado bajo amenaza de herirlo. Luego se llevó la bicicleta y escapó en dirección a calle Mendoza.

El caso activó un aviso al 911 y motivó un operativo de la Comisaría 2da, que montó un cerrojo en los accesos de la zona. El rastrillaje permitió ubicar al sospechoso sobre Avenida Benavídez, entre calles Tucumán y Mendoza, cuando circulaba en una bicicleta que coincidía con la descripción aportada. Al ser interceptado, los agentes constataron que llevaba oculto entre sus ropas el cuchillo señalado por la víctima.

Después de la aprehensión, la bicicleta fue reconocida por el adolescente como de su propiedad. Esa verificación cerró la intervención policial y dejó el caso bajo la órbita judicial. La rapidez del procedimiento fue determinante para recuperar el rodado y asegurar el arma blanca que, según la denuncia, se utilizó en la intimidación.

Legajo y calificación

Por disposición del ayudante fiscal Dr. David Peña, de la UFI Flagrancia, Molina Aguilera fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 2da e ingresó formalmente al Legajo N° 98/26. La imputación informada es por tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca, mientras continúa la tramitación del expediente en la instancia correspondiente.