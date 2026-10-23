Ocurrió en el Barrio Licciardi, donde la Policía lo redujo tras un llamado al 911. La causa quedó en Flagrancia con intervención de la UFI CAVIG.

Un hombre de 31 años fue detenido este jueves en Rawson, acusado de agredir a su expareja, una mujer de 29 años que cursa un embarazo de 36 semanas. El hecho ocurrió pasadas las 18:15 en el Barrio Licciardi y derivó en la intervención policial inmediata. La causa quedó en el fuero de Flagrancia, con imputación por lesiones leves agravadas por el vínculo.

Según la información policial, Franco Emanuel Frías llegó al domicilio de la víctima para mantener una discusión que escaló en pocos segundos. En ese contexto, y siempre de acuerdo con el parte citado por la Policía, le habría propinado un puntapié en la pierna derecha. La mujer sufrió una contusión y dolor agudo, en un episodio que activó la alerta al 911.

Intervención policial El aviso movilizó a un patrullero del Comando Radioeléctrico Sur, que llegó al lugar unos 10 minutos después del llamado. Los efectivos ingresaron al monoblock, redujeron al sospechoso y lo esposaron en el sitio. La rápida respuesta evitó que el episodio continuara y permitió preservar la situación para la actuación judicial posterior.

Actuación judicial Dada la condición de la víctima, tomó intervención la UFI CAVIG, la unidad fiscal especializada en casos de violencia intrafamiliar y de género. Por orden del ayudante fiscal Jorge Oropel, Frías fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 6ta. Además, quedó imputado en el Legajo N° 111/26 bajo la carátula de lesiones leves agravadas por el vínculo.

El expediente seguirá su curso en el sistema de Flagrancia, que prevé una tramitación acelerada para hechos en los que existe aprehensión en el momento o inmediatamente después del episodio. En este tipo de causas, la evaluación judicial posterior deberá determinar la responsabilidad penal del imputado a partir de la prueba reunida y de las medidas que impulse la fiscalía. La situación procesal de Frías quedará sujeta a las decisiones que adopte la autoridad judicial interviniente.