Un adolescente de 14 años fue detenido en el barrio La Cava, en San Isidro, en el marco de la investigación por la entradera y el secuestro de Tomás Makintach, hermano de la exjueza Julieta Makintach. La pista que condujo a su localización surgió cuando los investigadores detectaron que uno de los celulares robados durante el asalto había sido usado para hacer una compra mediante una aplicación de delivery. El procedimiento fue realizado por la Policía Bonaerense durante la noche del martes. En el mismo operativo fueron demoradas otras dos personas, aunque todavía no se estableció si tuvieron participación directa en el hecho.

La pista digital Según la reconstrucción del caso, el teléfono sustraído fue utilizado para hacer un pedido a un supermercado a través de una aplicación. Ese movimiento permitió rastrear el dispositivo y ubicar al sospechoso en la esquina de Rolón y Tomkinson. Los investigadores también sospechan que el menor podría tener vínculos con la denominada Banda del Millón, señalada por su presunta participación en entraderas en la zona norte del conurbano bonaerense. Esa posible relación, sin embargo, todavía debe ser comprobada en la causa. La fiscal Carolina Asprella quedó a cargo del expediente y dispuso las primeras medidas para determinar quiénes intervinieron y qué rol cumplió cada uno.

El asalto en Beccar El hecho ocurrió cerca de las 3.30 del domingo en una propiedad del complejo Ovejitas I, sobre la calle Guido al 2500, en Beccar. Una vecina escuchó ruidos en el techo y dio aviso a la Policía, que intentó ingresar al lugar, pero, según la reconstrucción del caso, el personal de seguridad privada negó el acceso. Minutos después, tres delincuentes irrumpieron en la vivienda de Makintach, abogado de 47 años. Cuando la víctima advirtió movimientos extraños y preguntó quién estaba dentro de la casa, los asaltantes lo amenazaron con un arma en la cabeza.

Botín y fuga Durante el ataque, uno de los intrusos escribió con un cuchillo sobre una pared: “La Banda del Millón. Nano”. También mencionaron al fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien intervino en investigaciones contra integrantes de esa organización. Según el relato de la víctima, le dijeron: “Sabemos que tenés guita, te vendió el ‘Pato’ Ferrari, sabemos que tenés 60 lucas en la casa”. Los asaltantes permanecieron poco más de media hora en la propiedad y se llevaron US$1.000, un celular Samsung S26 Plus, un reloj Garmin y una PlayStation 3; además, realizaron una transferencia de $800.000 a una billetera virtual y sustrajeron las llaves de un automóvil.

Antes de escapar, obligaron al abogado a subir a su propia camioneta y le ordenaron salir del complejo sin alertar al personal de seguridad. Luego, la víctima permaneció privada de su libertad durante unos diez minutos hasta que logró escapar. Más tarde, la camioneta fue abandonada y los asaltantes huyeron a pie hacia el barrio San Cayetano, también en Beccar. La investigación continúa para establecer si el adolescente detenido participó directamente de la entradera y si el ataque estuvo vinculado con la organización delictiva mencionada durante el robo.