Un vendedor ciego fue víctima de un robo durante la mañana de este sábado en las inmediaciones del barrio Centinela, en Chimbas, y el episodio terminó con dos sospechosos detenidos. La intervención policial se activó a partir del aviso de testigos y permitió avanzar rápidamente sobre los presuntos autores.

La víctima fue identificada como Matías Iribarre, quien trabaja en la venta ambulante de repasadores y medias. Según la información difundida, el hecho ocurrió en la zona de calles Catamarca y Saavedra, donde los delincuentes lo abordaron, le sustrajeron la mochila y luego escaparon a pie. El caso afectó directamente su actividad laboral, porque llevaba mercadería y elementos personales.

En el bolso también tenía alrededor de $70.000, correspondientes a la recaudación del día. Ese monto, de acuerdo con la información disponible, integraba parte del sustento económico de su hogar. Además del dinero, los autores se llevaron pertenencias personales y parte de la mercadería que comercializa en la vía pública.

Operativo policial Tras el robo, efectivos policiales iniciaron la búsqueda de los responsables y lograron detener a los dos sospechosos. En el procedimiento recuperaron la mochila, aunque gran parte de su contenido ya no estaba y el dinero no fue hallado. La secuencia quedó asentada en las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 17°, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. Mientras tanto, continúan las actuaciones para esclarecer el episodio y establecer con precisión las circunstancias en que se produjo el robo. El caso se encuadra en una causa que ahora deberá seguir su curso judicial con las evidencias reunidas en el operativo.