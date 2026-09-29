El hallazgo ocurrió durante una jornada de trekking en Rivadavia. La Brigada de Explosivos concluyó que los artefactos eran inestables y los hizo detonar.

Imagen ilustrativa.

Cuatro proyectiles de mortero de 81 milímetros fueron hallados este martes en el campo de tiro del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), en Rivadavia, durante una jornada de trekking. El descubrimiento activó un operativo de seguridad tras el aviso al 911 por parte de las personas que caminaban por el sector. La intervención buscó reducir el riesgo para quienes circulaban por una zona de uso militar y tránsito ocasional.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:30, cerca de unas huellas ubicadas a unos 4 kilómetros del ingreso al predio, sobre la Ruta Provincial 60 y frente al Parque Faunístico de Rivadavia. Efectivos de la comisaría de la zona llegaron primero al lugar y constataron la presencia de los artefactos. Luego intervino personal de la Dirección de Bomberos, a través de la División Explosivos, junto con integrantes del Ejército Argentino.

Intervención federal Los especialistas identificaron los elementos como cuatro proyectiles de mortero de 81 milímetros y de vieja data. Según fuentes oficiales, se presume que podrían haber sido utilizados en antiguas prácticas militares del RIM 22 y que, al no detonar, quedaron en el sector. La comunicación al Juzgado Federal se realizó porque se trataba de explosivos de guerra, un dato que activó el encuadre judicial correspondiente.

Tras evaluar el estado de los proyectiles, la División Explosivos concluyó que eran inestables y que no podían ser desactivados ni trasladados. Esa condición obligó a mantener despejada la zona mientras se definía el procedimiento más seguro. El operativo apuntó a evitar la exposición de terceros en un área donde el hallazgo podía generar un riesgo inmediato.

Detonación controlada Finalmente, los efectivos hicieron detonar los cuatro proyectiles de manera controlada, con lo cual se eliminó el peligro que representaban. El episodio dejó como antecedente la presencia de material explosivo abandonado en un sector utilizado para actividades recreativas y de entrenamiento militar. El caso quedó informado a la Justicia Federal, mientras que la variable a seguir es si surgen precisiones sobre el origen y la antigüedad de los artefactos.