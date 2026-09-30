El sospechoso fue sorprendido por personal sanitario mientras entregaba indicaciones médicas presuntamente falsificadas con un sello apócrifo a cambio de dinero. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que investiga cuántas personas resultaron damnificadas.

Un hombre identificado como Víctor Godoy fue aprehendido este martes por la mañana en el sector de consultorios externos del Hospital Rawson, acusado de hacerse pasar por enfermero para cobrar por la gestión de turnos y recetas médicas. Según fuentes de la investigación, el sospechoso se movía dentro del nosocomio como si perteneciera al personal de salud, sin que hasta el momento se haya acreditado que posea el título que invocaba. La fiscalía ya confirmó que no integra la planta del Hospital Rawson ni reviste la calidad de empleado público en esa institución.

Modus operandi denunciado

De acuerdo con la reconstrucción de las fuentes consultadas, el hombre abordaba a pacientes que aguardaban atención médica en los pasillos y se presentaba, en sus palabras, "chapeando" con supuestas influencias dentro del hospital. A cambio de una suma de dinero, les ofrecía "agilizar" el sistema para conseguirles turnos inmediatos o recetas, evitándoles la espera habitual. Para sostener el engaño, según la investigación, utilizaba un sello con el nombre de un médico de planta del establecimiento, con el que confeccionaba indicaciones médicas cuya autenticidad ahora se investiga.

Aprehensión in fraganti

La maniobra fue advertida por profesionales de la salud del propio hospital, que notaron movimientos inusuales del hombre, lo sorprendieron en momentos en que habría estado desarrollando la actividad denunciada y dieron aviso a las fuerzas de seguridad. Personal policial procedió a su aprehensión en el lugar y le secuestró el sello médico junto con indicaciones que se investigan como apócrifas. El hecho quedó caratulado como una presunta maniobra de estafa y falsificación, sin que exista hasta el momento una condena firme en la causa.

La causa judicial

El expediente fue derivado a la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano. Los investigadores buscan determinar si el acusado efectivamente posee título de enfermero y si presta servicios en alguna otra repartición sanitaria de la provincia, más allá de haber descartado su pertenencia al Hospital Rawson. Por tratarse de una causa en investigación, Godoy debe ser considerado presunto responsable de los hechos que se le atribuyen hasta que exista una resolución judicial.

Pericia caligráfica pendiente

Una de las pruebas centrales del expediente es el testimonio del médico cuyo nombre figuraba en el sello secuestrado, quien desconoció ante las autoridades tanto el sello como la firma y la letra de las recetas. A partir de ese testimonio, la fiscalía evalúa ordenar una pericia caligráfica sobre las recetas incautadas para establecer la autoría material de la presunta falsificación. Mientras tanto, la UFI Delitos Especiales continúa recabando testimonios en el centro de salud para reconstruir los movimientos del acusado, determinar el origen del sello y establecer cuántas personas habrían sido damnificadas por la maniobra dentro del principal centro médico de la provincia.

Datos a seguir: resultado de la pericia caligráfica sobre las recetas secuestradas, confirmación o descarte del título de enfermero invocado por el acusado y cantidad final de damnificados identificados por la UFI Delitos Especiales.