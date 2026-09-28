La menor fue observada por cámaras de seguridad en un supermercado mayorista de Rawson. El caso quedó en el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Un intento de hurto fue frustrado en la mañana del domingo en Rawson, cuando una adolescente de 15 años fue detenida antes de salir de un supermercado mayorista con mercadería escondida entre sus prendas. El episodio ocurrió en el Supermercado Mayorista Lorenzo, sobre calle Mendoza, al sur de Boulevard Sarmiento. La intervención se activó a partir del monitoreo interno del local y terminó con la intervención policial y judicial.

Según informó la Policía a Telesol Diario, la joven ingresó al comercio vestida con una campera marrón clara y comenzó a recorrer las góndolas. La encargada del local siguió sus movimientos por el sistema de videovigilancia y advirtió que tomaba distintos productos del sector de mercadería para ocultarlos bajo la prenda. Luego, la adolescente se dirigió hacia la salida sin pasar por las cajas, lo que permitió advertir el hecho antes de que abandonara el establecimiento.

Antes de que pudiera ganar la calle, un empleado del comercio le bloqueó el paso y se dio aviso al 911. Minutos después llegaron efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, con colaboración de personal femenino del Comando Radioeléctrico Sur. En la requisa, los uniformados constataron que llevaba consigo los artículos sustraídos, que luego fueron restituidos a los encargados del local mediante el acta de entrega correspondiente.

Intervención judicial Por tratarse de una menor de edad, el caso fue derivado al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Desde ese fuero se dispuso la toma de denuncias, el levantamiento de registros audiovisuales y la apertura del Legajo N° 61/26 bajo la carátula de tentativa de hurto. La adolescente fue derivada al Centro de Admisión y Derivación (CAD) para las actuaciones legales correspondientes.

La causa quedó en etapa inicial y la medida judicial vigente es la recolección de pruebas y registros del comercio, además de las actuaciones derivadas de la carátula asignada. El desenlace procesal dependerá de lo que surja de esas diligencias y de la intervención del fuero especializado en niñez y adolescencia.