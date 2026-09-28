El operativo fue en un quincho de Rawson durante la madrugada del sábado. Hubo menores con alcohol, 17 motos retenidas y tres demorados por marihuana.

La Policía desalojó durante la madrugada de este sábado una fiesta clandestina en un quincho de avenida Carlos Lanzillotto y Carlos Peñaloza, en Rawson. Según el parte policial, en el lugar había unas 150 personas, entre ellas menores de edad que consumían bebidas alcohólicas. El caso quedó bajo la órbita de un operativo de control que incluyó a la Comisaría 8va, personal de Tránsito y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.

El procedimiento comenzó cerca de las 3:30, luego de un aviso por música a alto volumen. El responsable del quincho informó que había alquilado el espacio para una fiesta, pero que no contaba con la autorización correspondiente, por lo que los efectivos dispusieron el despeje del lugar. La falta de habilitación fue el elemento que motivó la intervención policial y el fin del evento.

Motos retenidas Durante la desconcentración, un grupo de jóvenes aceleró sus motocicletas y, según el parte policial, realizó maniobras hacia los efectivos que parecían buscar embestirlos. Por ese motivo se retuvieron de manera preventiva 5 motos, mientras que otras 12 quedaron secuestradas por falta de casco, con apoyo de personal de Tránsito. En total, fueron 17 los rodados apartados del operativo.

Demorados por marihuana Además, tres personas fueron demoradas por presunta tenencia de sustancias prohibidas. Personal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico les realizó las pruebas correspondientes, que dieron resultado positivo para marihuana. En los procedimientos se secuestraron un envoltorio con 3,3 gramos de marihuana, otro con 1,7 gramos, y a una tercera persona le encontraron 22 envoltorios que sumaron 13 gramos, más otro de 12,9 gramos.

Los tres demorados fueron trasladados a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, donde quedaron vinculados a la causa. La intervención dejó además bajo revisión la situación del responsable del quincho, en función de la ausencia de autorización para la actividad realizada. El operativo concluyó con el despeje del inmueble y el secuestro preventivo de los vehículos y la sustancia incautada.