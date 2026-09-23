Ramiro Bazán denunció la sustracción de objetos de su vehículo en Capital. Luego reunió imágenes que podrían ayudar a identificar al presunto autor.

Ramiro Bazán denunció el viernes 18 de septiembre el robo de diversos elementos de su vehículo en Capital y, ante la falta de resultados, comenzó a reunir por su cuenta imágenes que podrían servir para identificar al presunto autor. El caso quedó radicado ante la Policía, mientras el damnificado intenta recuperar los objetos sustraídos. La secuencia muestra un hecho de inseguridad con impacto directo sobre bienes de uso personal y laboral.





El joven, estudiante del Instituto Sagrado Corazón de Capital, contó el episodio a Telesol Diario y pidió colaboración para difundir la búsqueda. Según relató, entre lo robado había una rackera con parlantes, un estéreo, una mochila con ropa de trabajo y un bolso con lentes, herramientas y dinero. La denuncia policial fue presentada el mismo día del hecho, de acuerdo con su testimonio.

Búsqueda por cuenta propia

Tras denunciar el robo, Bazán inició una revisión de distintos registros para reconstruir lo ocurrido. En ese proceso, dijo haber conseguido videos y una fotografía de una persona que, según su búsqueda, podría estar vinculada con el hecho. Esa información no fue presentada como comprobación judicial, sino como un material que el damnificado considera útil para orientar la identificación del sospechoso.

Difusión de imágenes

El pedido actual apunta a que las imágenes circulen para obtener datos que permitan ubicar a la persona señalada y recuperar los elementos sustraídos. Bazán expresó: “Si lo podrían compartir me ayudarían mucho”. La publicación del caso busca ampliar el alcance de la información disponible ante la falta de resultados hasta el momento.

Por ahora, la investigación sigue abierta y no se informaron recuperos ni detenciones vinculadas al episodio. La variable a seguir es si la difusión de los registros permite sumar testimonios o datos concretos que ayuden a individualizar al sospechoso y localizar las pertenencias robadas.