Una expareja presentó una denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La causa quedó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

El músico Joaquín Levinton fue denunciado por una expareja por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas ante la Justicia nacional. La presentación alcanza hechos que, según el testimonio de la denunciante, habrían ocurrido durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

De acuerdo con la denuncia, la mujer sostuvo que habría sido obligada a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. También relató situaciones de violencia que, según su presentación, se habrían producido durante el vínculo. En esta etapa procesal, se trata de una acusación y no de hechos judicialmente comprobados.

Antecedentes y nueva presentación

La denunciante señaló en diálogo con la periodista Karina Iavícoli que recientemente encontró registros audiovisuales de aquella época. Según su relato, ese hallazgo la llevó a realizar una nueva presentación judicial al recordar episodios vinculados con la relación. También afirmó que ya había realizado una denuncia penal en 2022, luego de la ruptura, aunque después decidió desistir.

En ese mismo testimonio, la mujer aseguró que Levinton le habría pedido que retirara aquella presentación. Además, describió un episodio de presunta violencia física: indicó que, en una reunión, intentó retirarse y que el músico la habría tomado del cuello. Según su relato, logró liberarse y abandonar el lugar.

Carátula e intervención judicial

La presentación actual fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas”. Según consta en el parte policial, la denunciante fue derivada al Centro de Orientación a la Víctima. Hasta el momento, Levinton no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia. El expediente seguirá su curso en la Justicia nacional, mientras se esperan las medidas que adopte el juzgado interviniente.