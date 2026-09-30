Las estafas telefónicas y digitales siguen en circulación y adoptan variantes que apuntan a vaciar cuentas bancarias y billeteras virtuales. Pablo Martín, coordinador de la UFI Delitos Informáticos, detalló en Radio Mil20 las modalidades que aparecen con mayor frecuencia y los recaudos básicos para reducir el riesgo.

Falsos contactos Una de las maniobras más extendidas consiste en buscar en Google el número de un banco o de una billetera virtual y terminar llamando a una línea falsa. Martín explicó que, en esos casos, el contacto puede aparecer en los primeros resultados porque alguien pagó por esa publicidad, lo que deriva en una comunicación con estafadores y no con la entidad real. La advertencia apunta a un punto concreto: los canales de atención deben verificarse en el resumen, en la aplicación o en las plataformas oficiales de cada servicio.

Compras por Marketplace Otro esquema frecuente se presenta en operaciones de compra y venta por Marketplace. Según el funcionario, el supuesto comprador envía un comprobante falso y luego intervienen terceros que se hacen pasar por representantes de una billetera virtual o incluso de organismos públicos. En esa secuencia, la víctima recibe llamados en los que le informan que la cuenta será bloqueada o que existe un problema con el pago, con el objetivo de obtener datos o forzar nuevas transferencias.

Links y plataformas Martín también advirtió sobre los mensajes que incluyen enlaces para supuestos paquetes, descuentos o servicios. La recomendación es no ingresar a esos links cuando la persona no inició ningún trámite ni espera una notificación de ese tipo. A esa modalidad se suman falsas plataformas de inversión, en las que se muestran rendimientos ficticios para inducir a la víctima a seguir depositando dinero. El coordinador de la UFI señaló que ese tipo de fraude puede alcanzar montos elevados, aunque no precisó cifras en esta entrevista.

WhatsApp y seguridad El funcionario agregó que otra variante consiste en mensajes de WhatsApp desde cuentas de supuestos conocidos que ofrecen dólares para vender. En esos casos, explicó que el mecanismo habitual es la toma previa de la cuenta y el uso de la lista de contactos para extender el engaño. Como medida preventiva, remarcó que no deben compartirse códigos de seguridad y que conviene activar el doble factor de autenticación, disponible en aplicaciones como WhatsApp. La recomendación final fue desconfiar de llamados no solicitados y, si se necesita contactar a una empresa o servicio, hacerlo por sus canales oficiales.