La descarga eléctrica alcanzó a un grupo de animales durante una práctica en plena tormenta. Un cuidador resultó herido y otros dos caballos se recuperaron.

Una fuerte descarga eléctrica provocó este miércoles por la mañana la muerte de cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro, mientras se desarrollaba una práctica deportiva en una de las canchas del predio. El episodio ocurrió en medio de la tormenta que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también dejó herido a un cuidador.

Según informó TN, el hecho se produjo en la cancha 6, donde había alrededor de 20 animales bajo la supervisión de un trabajador. En ese contexto, el rayo cayó sobre el campo y provocó la muerte inmediata de cuatro ejemplares. El dato relevante para la actividad deportiva es que la descarga interrumpió una práctica en curso y expuso las condiciones de riesgo de las actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.





El cuidador herido El impacto también alcanzó al hombre que estaba a cargo de los animales. De acuerdo con las primeras informaciones, salió despedido unos tres metros y cayó de espaldas. Tras el incidente recibió asistencia médica en el lugar y, según los datos difundidos hasta el momento, se encontraba estable.

Otros dos caballos también recibieron la descarga y cayeron al suelo, pero con el correr de los minutos lograron recuperarse. No se reportaron otras personas heridas. El episodio quedó circunscripto al predio de San Isidro, en un momento de fuerte inestabilidad climática sobre el AMBA.

Antecedentes y contexto Entre los detalles que trascendieron después de la tragedia, se indicó que los animales llevaban vendas rojas en las patas, a la altura de los tobillos, y que quedaron rotas tras la descarga eléctrica. Allegados al ámbito del polo señalaron que no recuerdan un episodio de estas características en el predio. También indicaron que las yeguas que murieron no estaban entre los ejemplares de mayor valor económico.

El hecho se produjo durante las tormentas que afectaron al AMBA este miércoles y volvió a poner en evidencia los riesgos de las descargas eléctricas durante actividades deportivas al aire libre. Por el momento, la información disponible se limita a las primeras versiones difundidas tras el incidente y no se informaron medidas adicionales sobre el uso del predio.