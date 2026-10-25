La Justicia sanjuanina investiga en los últimos meses al menos cuatro causas por extorsión, con un patrón común: identificar un punto vulnerable de la víctima y convertirlo en una amenaza para obtener dinero a cambio de silencio. Los expedientes están a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que reunió denuncias distintas entre sí pero con una lógica delictiva similar. En los casos mencionados, hay una condena firme, dos imputaciones en trámite y una causa que aún debe llegar a juicio.

Los hechos bajo análisis incluyen una cita pactada por una aplicación, videos íntimos, una supuesta denuncia por abuso sexual y una relación de amistad de años. En todos los supuestos, las personas acusadas conservan la presunción de inocencia hasta que exista sentencia. La investigación judicial se concentra en determinar si hubo amenazas coactivas, chantaje y extorsión reiterada, según la calificación de cada expediente.

Condena por una cita en una aplicación

Agustín Nicolás Silva, un joven de Rawson, fue condenado a tres años de prisión condicional por chantajear a dos hombres que conoció por la aplicación Grindr. De acuerdo con la investigación, el 5 de agosto encerró a uno de ellos en su vivienda y no lo dejó salir hasta que le transfirió $70.000. Después, habría pedido más dinero bajo amenaza de difundir conversaciones privadas.

La suma reclamada en ese caso llegó a $260.000, mientras que otro episodio anterior quedó vinculado por el cruce de mensajes y comprobantes bancarios, con una transferencia de $100.000. La Justicia lo condenó por privación ilegítima de la libertad y chantaje, en una causa que ya tiene resolución firme.

Una amistad, fotos íntimas y una deuda en dólares

El periodista José María Cabral fue imputado por amenazas coactivas y extorsión reiterada contra una amiga con la que, según la fiscalía, retomó contacto después de varios años. La acusación sostiene que le exigía dinero bajo amenaza de difundir fotos íntimas y que la mujer terminó afrontando gastos cotidianos, ropa y compromisos de la vivienda del acusado. Las exigencias habrían continuado incluso cuando Cabral residía en España, con pedidos en euros.

Según la denuncia, la deuda llegó a rozar los $30 millones. La denunciante afirmó haber recibido amenazas de muerte y un informe psicológico incorporado al expediente describió el impacto del hostigamiento en su vida emocional. La defensa rechazó la acusación y la causa sigue en etapa de investigación, a la espera de una definición sobre si hay prueba suficiente para elevarla a juicio.

Videos íntimos y amenazas a una hija

Natalia Verónica Genovese, de 32 años, fue imputada por chantajear a un hombre que conoció por Instagram. Según la fiscalía, el denunciante le había transferido cerca de $2 millones en “regalos” hasta que una persona que decía ser la pareja de Genovese le exigió $150.000 bajo amenaza de ir a buscarlo. Luego, siempre según la acusación, la mujer usó un video íntimo de ambos para pedirle $2,5 millones más y después otros $2 millones.

El denunciante sostuvo que también recibió una advertencia vinculada con su hija, a la que habrían contactado por redes sociales. Dijo además que pidió préstamos para pagar. El juez de Garantías fijó seis meses para la instrucción y le prohibió a Genovese acercarse o comunicarse con la víctima, mientras la causa continúa bajo análisis judicial.

La amenaza de una denuncia por abuso

Mónica Elizabeth Morán, de 47 años, fue imputada por extorsionar a un médico cirujano al que, según la denuncia, le exigió dinero bajo amenaza de acusarlo públicamente de un presunto abuso sexual contra su hija. El 21 de marzo, la mujer le habría advertido por mensaje que lo denunciaría si no le pagaba, y el médico le transfirió $2 millones ese mismo día.

El reclamo no terminó con ese pago: la mujer habría vuelto al lugar de trabajo del cirujano y luego le exigió $30 millones por WhatsApp. El médico dijo que modificó sus rutinas por temor a represalias. Morán seguirá el proceso en libertad, con la obligación de no contactar al denunciante, mientras la Justicia define si la causa avanza a una etapa de juicio.