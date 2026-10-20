El procedimiento fue en Ignacio de la Roza y Catamarca, en Capital. Uno de los detenidos quedó ligado a una causa federal y a un expediente contravencional.

Un operativo del Cuerpo Especial de Vigilancia terminó con cuatro hombres aprehendidos por disturbios en pleno centro sanjuanino, en la esquina de Ignacio de la Roza y Catamarca. El procedimiento se produjo durante recorridas preventivas y requirió apoyo policial ante la presencia de varios sujetos que alteraban el orden, según informó Relaciones Policiales. La intervención derivó en actuaciones judiciales y contravencionales.

La Policía aprehendió a cuatro hombres en el lugar. Entre ellos estaba un sujeto de apellido Ruiz, de 36 años, domiciliado en el barrio Solares, a quien le realizaron un palpado de urgencia. Ese control permitió detectar elementos que luego fueron sometidos a verificación por personal especializado. El caso quedó dividido entre la órbita federal y la contravencional, según el tipo de elemento secuestrado.

Secuestro y peritaje

De acuerdo con el informe policial, entre sus pertenencias hallaron dos frascos de vidrio con una vegetación de color verde claro y fuerte aroma, dos cajas de papel para armar cigarrillos, un moledor azul y un frasco de 10 mililitros con un líquido transparente y aceitoso. Ante ese hallazgo, intervino personal del Departamento de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas correspondientes. El resultado fue positivo para marihuana, según la misma comunicación oficial.

Por ese motivo, Ruiz quedó vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, la norma que regula los estupefacientes en Argentina. La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal Federal San Juan. En paralelo, los efectivos le secuestraron una navaja, elemento que fue incorporado a un expediente contravencional bajo la órbita del Juzgado de Faltas en turno. La causa federal y la contravencional seguirán su trámite por carriles distintos.

El procedimiento se inscribe en controles preventivos en una zona de alta circulación comercial y administrativa de la ciudad de San Juan. Por ahora, la información oficial no precisó si los otros tres aprehendidos quedaron también vinculados a alguna imputación específica. La continuidad del expediente dependerá de las actuaciones de la fiscalía federal y del juzgado contravencional intervinientes.