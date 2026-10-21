La fiscal Claudia Salica confirmó cuatro adultos detenidos y un adolescente de 16 años a disposición de la Justicia de Menores. La causa sigue con peritajes sobre celulares y vehículos secuestrados.

La investigación por el ataque contra el ciclista Carlos Comastri y su padre avanzó con la detención de cinco personas, cuatro adultos y un adolescente de 16 años, que quedaron vinculados al expediente. La confirmación fue realizada por la fiscal Claudia Salica, quien detalló las medidas adoptadas para identificar a los presuntos partícipes. La causa ahora entra en una etapa de control de detención, formalización de cargos y análisis de evidencia secuestrada.

Según explicó la funcionaria judicial, las detenciones se concretaron durante la mañana del martes, después de un trabajo de análisis de imágenes y otras tareas investigativas. “Estas cuatro personas serían quienes habrían participado en el hecho en perjuicio de Comastri”, señaló al referirse a los adultos detenidos. En la pesquisa intervino la Brigada Oeste, a cargo del comisario Ríos, junto con la Unidad Fiscal de Análisis de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con lo observado en las imágenes, una camioneta blanca circuló por las inmediaciones de la vivienda de la familia Comastri y se detuvo a pocos metros del domicilio antes del ataque. Salica indicó además que ese vehículo habría contado con apoyo de otras personas que se movilizaban en un Peugeot color champán. Ese punto es relevante para la causa porque permite reconstruir la logística previa al hecho y determinar eventuales roles de apoyo o cobertura.

Vínculo con otra causa

Durante sus declaraciones, Salica sostuvo que los adultos detenidos y el adolescente estarían vinculados con un episodio ocurrido meses atrás en Concepción, relacionado con el abuso y robo contra la familia Flores. La fiscal precisó que el menor de 16 años también habría participado en ese hecho y que en aquella oportunidad intervino la Justicia de Menores. Esa referencia amplía el alcance de la pesquisa y abre la posibilidad de que los mismos nombres aparezcan en más de una actuación penal.

Secuestros y calificación legal

La investigación seguirá con la apertura de los teléfonos celulares secuestrados y con el análisis de elementos hallados dentro de uno de los vehículos, entre ellos pasamontañas, precintos y barretas. Salica señaló que esos objetos podrían haber sido utilizados durante el ataque y también podrían aportar datos sobre otros hechos delictivos. En principio, la calificación legal prevista es la de robo agravado por ser en poblado y en banda y por el uso de arma, aunque la imputación se formalizará en el avance de las actuaciones judiciales.

La fiscal también indicó que los investigadores buscan determinar si los vehículos utilizados cumplieron una función de apoyo durante el hecho. Para eso, solicitaron informes al CISCOP y ya cuentan con información sobre los titulares de los automóviles. “Estamos intentando en este transcurso de horas establecer cuál es la conexión entre los titulares y estas personas”, explicó Salica. La definición sobre esa relación, junto con la revisión de los celulares, será clave para establecer responsabilidades y eventuales nuevas imputaciones.