El episodio ocurrió frente al Museo de la Historia Urbana, sobre avenida Libertador General San Martín. Un video registró la intervención policial y la detención de varias personas.

Un episodio de tensión se registró en el Parque de Mayo, en el sector que da sobre avenida Libertador General San Martín, frente al Museo de la Historia Urbana, luego de que cuatro adolescentes habrían intentado arrebatarle la cartera a una mujer. La secuencia derivó en disturbios y en la intervención de efectivos policiales, que trasladaron detenidas a varias personas. El hecho quedó registrado en un video difundido junto con la información.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre lo ocurrido ni sobre la situación procesal de las personas demoradas. Tampoco se informaron datos oficiales sobre si la mujer sufrió lesiones o si hubo recuperación de pertenencias. En consecuencia, el episodio se mantiene, por ahora, como una versión preliminar vinculada a un presunto intento de robo.

Registro audiovisual En las imágenes se observa a personal policial retirando a varias personas del lugar y conduciéndolas en medio de un clima de desorden. El material fue difundido como gentileza de El Despertador. La circulación del video permite reconstruir la intervención en el espacio público, aunque no aporta precisiones sobre las circunstancias previas ni sobre la calificación legal que podría corresponder.

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