La investigación por el crimen de Uriel Ríos, ocurrido este lunes por la madrugada en una quinta del Médano de Oro, sumó este martes los testimonios de la familia, la querella y la defensa del adolescente que se entregó a la Justicia. El caso quedó atravesado por el debate sobre el encuadre procesal aplicable a menores de edad en San Juan, en un contexto en el que el hermano gemelo de la víctima, Uziel, sobrevivió a las heridas. La causa avanza con un sospechoso ya a disposición judicial y con planteos sobre la participación de la víctima en el proceso.

Reclamo de la familia

El padre de ambos jóvenes, Javier Ríos, habló con TELESOL y pidió que el hecho no quede sin resolución. “Que esto no quede en la nada. Que la ley se aplique como tiene que ser”, manifestó en medio de la movilización realizada frente al Juzgado de Niñez y Adolescencia. En ese marco también se expresó C.G., novia de Uriel, quien sostuvo que el joven “era muy bueno, muy inocente” y que “no se metía en problemas con nadie”. Según relató, se enteró de lo ocurrido a la mañana siguiente y señaló que circulan distintas versiones sobre el origen del ataque.

La adolescente dijo que, de acuerdo con lo que le contaron amigos de la víctima, el episodio habría comenzado por una cartera o por un intercambio de palabras. También afirmó que Uriel cuidaba a sus amigos, a su entorno y a su familia, y que “siempre estuvo” para ellos. En otro tramo de la entrevista, recordó que se conocían desde la infancia, que eran vecinos y que se reencontraron en cuarto año de la secundaria. El reclamo en el juzgado reunió a más jóvenes y a automovilistas que acompañaron con bocinazos, según la transmisión de TELESOL.

La posición de la querella

El abogado querellante, Martín Zuleta, explicó que la familia fue interiorizada sobre la situación procesal de las personas involucradas y que también pudo poner en conocimiento de la magistrada la información reunida por los allegados a la víctima. Zuleta advirtió que están analizando su intervención porque la normativa provincial vigente presenta “vacíos” frente al nuevo Régimen Penal Juvenil, es decir, el sistema aplicable a personas menores de edad sometidas a proceso penal. Indicó además que la ley 754-O regula el proceso penal de menores en San Juan y que, pese a la vigencia de la nueva legislación nacional, aún no existe una adecuación local completa.

En ese marco, anticipó que estudian un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley 754-O “en cuanto no permite la participación de la víctima como querellante”. Según sostuvo, la intención es intervenir activamente en el expediente. El planteo abre una discusión procesal que puede incidir en el alcance de la actuación de la familia dentro de la causa, mientras la investigación penal continúa bajo el esquema vigente. La definición sobre ese punto podría ordenar la forma en que se incorporen nuevas presentaciones y pruebas al expediente.

La versión de la defensa

La abogada defensora del adolescente de 17 años que se entregó este martes por la tarde, María Filomena Noriega, dijo que asumió la representación del joven, quien enfrenta una causa por homicidio. Señaló que la situación es “complicada” por la reciente entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil y aclaró que se trata de un “presunto autor”, es decir, de una persona a la que se atribuye participación en el hecho pero cuya responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia. La letrada afirmó que, en caso de condena, recién allí podría hablarse de responsabilidad penal.

Noriega sostuvo que “habría sido un episodio de una pelea” y describió lo ocurrido como una “pelea de bandas”. También afirmó que su defendido “habría sido agredido de forma injusta” y que trató de defenderse. En paralelo, Javier Ríos indicó que otro de sus hijos declarará este miércoles, instancia que consideró central para la causa. Con la entrega de uno de los sospechosos, el expediente queda ahora a la espera de nuevas declaraciones y de la definición judicial sobre los planteos de la querella en torno al régimen aplicable en San Juan.