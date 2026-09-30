El adolescente de 17 años habló ante la jueza María Julia Camus y rechazó haber intervenido en la agresión y el homicidio. La causa sigue con dos menores alojados en el CAD de Santa Lucía.

El segundo menor detenido por el crimen de Uriel Ríos, un adolescente de 17 años alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Santa Lucía, declaró este miércoles ante la jueza de Niñez y Adolescencia María Julia Camus. La audiencia se realizó a pedido del propio joven, que compareció asistido por su abogado defensor, Darío Amaya. Según la versión de la defensa, negó haber participado en la agresión contra el hermano de Uriel ni en el ataque que terminó con la muerte del adolescente. La declaración se incorporó a una investigación que sigue en etapa de recolección de elementos.

Antecedentes del caso

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, después de una fiesta realizada en Finca Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII, en Médano de Oro. De acuerdo con la pesquisa, al finalizar el evento se produjo un enfrentamiento entre varios jóvenes. En ese contexto, Uriel Ríos recibió una herida de arma blanca en el tórax que le provocó la muerte, mientras que su hermano mellizo también resultó herido. La causa está a cargo de la jueza María Julia Camus.

Elementos incorporados

Entre las pruebas reunidas figuran registros audiovisuales que permitieron reconstruir parte de lo sucedido e identificar a adolescentes que habrían estado involucrados en el enfrentamiento. El primer menor detenido, de 16 años, se había presentado voluntariamente ante la Justicia y quedó vinculado provisoriamente a la causa por el delito de homicidio en riña. El segundo adolescente también había sido imputado inicialmente bajo esa figura y, tras haberse abstenido de declarar en una primera instancia, decidió brindar su versión ante el tribunal.

Situación procesal

Amaya evitó detallar el contenido de la declaración, aunque señaló que su asistido relató su versión de los acontecimientos vinculados con la fiesta y con los hechos posteriores. Tras prestar declaración, el adolescente continúa detenido en el CAD de Santa Lucía, donde también permanece alojado el otro menor vinculado a la investigación. La jueza Camus deberá ahora analizar los elementos incorporados al expediente y resolver la situación procesal del adolescente.

Próximos pasos

La definición judicial quedará atada a la valoración de la prueba ya reunida y a las medidas que aún puedan adoptarse en la investigación. Por el momento, ambos menores siguen privados de libertad en el CAD mientras se mantiene la imputación provisoria por homicidio en riña.