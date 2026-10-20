Un obrero de la construcción de 35 años, oriundo de Buenos Aires, fue condenado en San Juan por acosar a una nena sanjuanina de 9 años a través de mensajes y fotos de contenido sexual. El acusado, identificado como Normando Nicolás López, admitió el delito de grooming, figura que refiere al acoso sexual a menores por internet. La pena fue de 6 meses de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no irá a la cárcel mientras respete las reglas de conducta fijadas en la causa.

La detención se concretó el viernes pasado en Buenos Aires, por exhorto de la jueza de garantías Mónica Lucero, y luego una comisión policial lo trasladó a San Juan Capital. La investigación estuvo a cargo del fiscal Raúl Iglesias y del ayudante fiscal Federico Pereyra, de la UFI ANIVI. En la audiencia de este lunes, López compareció asistido por la defensora oficial Sandra Leveque y aceptó un juicio abreviado, mecanismo que evita el debate oral cuando el imputado reconoce su responsabilidad.

Cómo se detectó el caso

El hecho salió a la luz en diciembre de 2025, cuando una tía de la niña advirtió que el celular sonaba de manera insistente por la llegada de mensajes. Al revisar el dispositivo, encontró fotos y videos de un hombre desnudo o masturbándose, además de pedidos para que la menor enviara imágenes sin ropa. La denuncia de la familia dio origen a la causa judicial, que se abrió formalmente el 26 de enero de este año.

Prueba digital y proceso

La fiscalía solicitó que la menor declarara mediante un anticipo jurisdiccional de prueba, es decir, un procedimiento para evitar que repita su testimonio en un eventual juicio oral. La jueza Mónica Lucero autorizó esa medida y también dispuso peritar el celular de la víctima. Aunque la niña había borrado las conversaciones y las aplicaciones, los peritos lograron recuperar un registro de 75 páginas de mensajes intercambiados con Normando Nicolás López a través de TikTok, WhatsApp y Zangi.

Con la condena ya dictada, el expediente queda sujeto al cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en la sentencia condicional. Si el condenado incurre en un nuevo delito, la pena podrá convertirse en efectiva. El caso deja como antecedente un proceso sustentado en evidencia digital y en la intervención judicial temprana para preservar el testimonio de la menor.