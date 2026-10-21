El fallo fue por un robo agravado en grado de tentativa en el barrio Altos de Meglioli. La Justicia ordenó prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

El 18 de octubre, en el barrio Altos de Meglioli, de Rawson, Braian Leonel Vera fue condenado a dos años de prisión efectiva por un robo agravado por escalamiento en grado de tentativa. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado en el marco del procedimiento especial de Flagrancia. La Justicia también dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Según la investigación, Vera ingresó a una propiedad junto a un menor de edad después de trepar el alambrado perimetral. Una vez en el fondo, ambos forzaron la reja de una puerta ventana y entraron a la vivienda. Luego fueron al dormitorio matrimonial, donde revolvieron las pertenencias y se apoderaron de aproximadamente $400.000 en efectivo, una computadora, camisetas de fútbol, relojes, zapatillas y distintas prendas de vestir.

Alarma y aviso vecinal El sistema de alarmas notificó al propietario, que en ese momento se encontraba en Mendoza. Desde allí, el hombre advirtió a sus familiares y a los vecinos mediante un grupo de WhatsApp. Las imágenes de las cámaras de seguridad y las descripciones de los sospechosos fueron enviadas al 911. Cuando advirtieron que había vecinos frente a la vivienda, los intrusos intentaron escapar por un terreno lindante.

Durante la fuga, dejaron pertenencias en el lugar. La Policía detuvo a Vera en las inmediaciones, mientras que el menor fue encontrado posteriormente escondido en el predio contiguo, donde también descartaron los objetos que faltaban recuperar. El operativo permitió recuperar todas las pertenencias del dueño de casa, según se informó en la causa.

Intervención judicial Con Vera aprehendido, intervino la Justicia de Flagrancia y la causa terminó con la condena acordada en juicio abreviado. Además, se dispuso la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Por la participación del menor, tomó intervención el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia de turno. El caso quedó cerrado en esta instancia con la condena de cumplimiento efectivo y la recuperación de los bienes sustraídos.