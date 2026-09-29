Rawson. Andrés Isaac Martínez fue condenado a 8 años de prisión efectiva tras ser señalado por dos robos cometidos en distintos sectores de Rawson y por resistirse a la detención con golpes y patadas contra efectivos policiales. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado en el marco del procedimiento de Flagrancia, que concentra causas de resolución rápida para hechos ocurridos en un lapso breve.

Según la investigación, el primer episodio ocurrió en inmediaciones de Larrea y Güemes, en el barrio Victoria, donde Martínez habría amenazado y agredido con un cuchillo a una mujer para robarle un bolso. Después escapó hacia un descampado, donde la Policía halló parte de las pertenencias sustraídas, entre ellas documentación, medicamentos y tarjetas. Ese hallazgo fue incorporado a la causa como respaldo material de lo denunciado por la víctima.

Minutos después se produjo un segundo asalto en la zona de Paula Albarracín de Sarmiento y O'Higgins. En ese caso, la víctima denunció que fue atacada y que le robaron un teléfono celular Samsung. La secuencia permitió a los investigadores vincular ambos hechos en una misma actuación penal, con intervención de la UFI Flagrancia, que llevó adelante la pesquisa hasta el acuerdo de juicio abreviado.

Detención y daños

La búsqueda del sospechoso terminó en Zapiola, entre Maipú y O'Higgins, donde los uniformados lo localizaron. De acuerdo con lo informado, al advertir la presencia policial Martínez arrojó un cuchillo tipo carnicero y luego se enfrentó con los efectivos a golpes y patadas para intentar huir. En ese forcejeo, además, pateó una motocicleta Kawasaki Versys 1000 perteneciente a la Policía, que sufrió daños en el manillar del freno delantero y la sirena.

Finalmente, los policías lograron reducirlo y, durante el palpado de urgencia, encontraron elementos que después fueron reconocidos por las víctimas como parte de lo robado. Martínez fue condenado por dos robos agravados por el uso de arma blanca, resistencia a la autoridad y daño agravado, todos en concurso real, una figura que se aplica cuando varios delitos se juzgan en un mismo expediente pero conservan su autonomía penal.

Antecedentes y efecto procesal

La sentencia también tuvo en cuenta que el acusado registraba dos condenas anteriores, una de ellas por robo, y que había terminado de cumplir la última en junio de este año. Por ese antecedente, la Justicia lo declaró reincidente, una condición que agrava su situación penal. A las 48 horas de los hechos, quedó con una pena de prisión efectiva y bajo prisión preventiva, mientras la condena queda firme o se ejecutan las instancias procesales que correspondan.