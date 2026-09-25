La jueza Gloria Verónica Chicón condenó a 10 años de prisión efectiva a una mujer de Rawson por facilitar la prostitución de su hija menor de edad a cambio de dinero o estupefacientes, según la investigación penal. La sentencia fue dictada en la audiencia de Control de Acusación de este viernes 25 de septiembre, a partir de un acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes. La resolución también dispuso la prisión preventiva inmediata de la condenada y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo con la causa, los hechos se habrían extendido durante seis años, desde que la niña tenía 7 años hasta los 13. La investigación sostuvo que la mujer permitía el ingreso de hombres a su vivienda y que estos mantuvieran conductas de índole sexual con la menor, mientras ella recibía un canon en efectivo o en droga. El expediente agregó que, además de esa explotación, la acusada ejercía violencia física sobre la víctima.

Intervención fiscal

El caso estuvo a cargo del equipo de la UFI ANIVI, encabezado por Roberto Mallea, con la actuación de los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer, y la colaboración de Analía Di Lernia y Nicolás Lozano. La fiscalía reunió elementos para sostener la acusación bajo la carátula de facilitación de la prostitución agravada por el vínculo y por la edad de la víctima, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo. Esa calificación legal fue la base del acuerdo homologado por el tribunal.

Resolución judicial

La magistrada declaró la culpabilidad de la acusada y convalidó la pena pactada en el abreviado. En paralelo, ordenó la inmediata privación de libertad para asegurar el cumplimiento de la condena mientras avanza la ejecución de la sentencia. La decisión judicial cerró la etapa de control de acusación y dejó firme, en esta instancia, la responsabilidad penal atribuida por el Ministerio Público Fiscal.

La medida adoptada por el tribunal deja como próximo paso el cumplimiento efectivo de la pena en el Servicio Penitenciario Provincial. La causa quedó definida en sede judicial con una condena de 10 años y con la prisión preventiva ya dispuesta, en un expediente que involucra hechos atribuidos a una madre y a su hija menor de edad dentro del ámbito familiar.