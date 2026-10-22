La Justicia resolvió la causa por juicio abreviado y declaró la reincidencia del acusado. El hecho ocurrió en el barrio Valle Grande Norte y derivó en prisión preventiva.

Un hombre fue condenado a dos meses de prisión efectiva por robar elementos de la instalación eléctrica de una plaza del barrio Valle Grande Norte, en Rawson. La Justicia también declaró su reincidencia y dispuso que continúe detenido con prisión preventiva.

El hecho ocurrió el domingo 19 de octubre, alrededor de las 14:05, cuando vecinos advirtieron que un sujeto manipulaba con un cuchillo la pilastra eléctrica que abastece de energía a las luminarias del espacio verde. Una vecina alertó al 911 y aportó una descripción del sospechoso, que vestía ropa oscura y llevaba una mochila y un balde de albañil. Con esos datos, efectivos de la Comisaría 35ta recorrieron la zona y lo localizaron pocos minutos después.

Durante el procedimiento, los policías revisaron la mochila y encontraron varios interruptores térmicos con los cables cortados. Al inspeccionar la plaza, constataron que la caja de conexiones tenía cables cortados y que faltaban los interruptores y el carril que los sostenía. Luego, personal de la empresa Naturgy confirmó que los elementos secuestrados pertenecían a la instalación eléctrica de la plaza y eran propiedad de la Municipalidad de Rawson.

Intervención fiscal

La investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Galante, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero, en el marco del procedimiento especial de Flagrancia, que se aplica a hechos detectados en el momento o poco después de ocurridos. El acusado fue identificado como Javier Humberto Zalazar.

Finalmente, la causa se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado, una vía procesal que permite cerrar el expediente con conformidad de las partes y control judicial. En ese marco, Zalazar fue condenado por el delito de robo, se declaró su reincidencia y se mantuvo la prisión preventiva. La resolución dejó firme una pena corta, pero efectiva, por un hecho ocurrido en un espacio público de Rawson.