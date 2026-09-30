Tania Mailén Agostina Guardia recibió una pena efectiva y fue declarada reincidente. El caso ocurrió en julio de 2024 y fue investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad.

La Justicia condenó a Tania Mailén Agostina Guardia a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo por el robo de un secamanos eléctrico del interior del Centro Cívico de San Juan. La sentencia se dictó este lunes 28 de septiembre de 2026 en una audiencia de juicio abreviado. Además de la pena, fue declarada reincidente, conforme al artículo 50 del Código Penal, y se dispuso su prisión preventiva.

El hecho fue cometido el 22 de julio de 2024, alrededor de las 11:18, según la investigación. De acuerdo con lo reconstruido en la causa, Tania Mailén Agostina Guardia y su madre, Débora del Carmen Guardia, ingresaron a los baños femeninos ubicados en la planta baja, Núcleo 2, del edificio. En ese sector sustrajeron un secamanos eléctrico de acero inoxidable que estaba amurado a una pared.







Investigación y prueba

La pesquisa quedó a cargo de la Brigada de Investigación Norte, bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del Centro Cívico y, a partir de ese material, identificaron a las presuntas autoras del robo. En el expediente también se consignó que el secamanos no fue recuperado durante los procedimientos posteriores.

Detenciones y secuestros

Este martes, Débora del Carmen Guardia, de 39 años, y Tania Mailén Agostina Guardia, de 21, fueron detenidas en sus domicilios de Rawson, en el marco de la investigación. Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron prendas de vestir que, según la causa, habrían sido utilizadas al momento de cometer el hecho. Ambas quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzaba el trámite procesal.

La resolución del 28 de septiembre de 2026 cerró para Tania Guardia el debate penal con una condena efectiva y la declaración de reincidencia. El informe judicial no consignó en ese punto una condena para Débora Guardia. El dato procesal relevante hacia adelante es que la pena quedó firme en el marco del juicio abreviado, mientras el expediente no informó nuevas medidas sobre el otro tramo de la investigación.