José Agustín Leda fue sentenciado tras ingresar a una casa en Chimbas donde estaba un hombre de 93 años y su nieta de 15. La causa se resolvió en juicio abreviado y con declaración de reincidencia.

Chimbas. José Agustín Leda fue condenado a 9 meses de prisión efectiva en el Penal de Chimbas, luego de admitir su responsabilidad en un episodio ocurrido el viernes 17 de octubre por la noche. La sentencia se dictó por los delitos de violación de domicilio, resistencia a la autoridad, daño y lesiones. Además, se le declaró la reincidencia.

El hecho ocurrió cerca de las 23:45, cuando el hombre ingresó al fondo de una propiedad ubicada en el interior de la Villa San José, en Chimbas. En la vivienda se encontraba un adulto mayor de 93 años junto a su nieta de 15 años, que había ido a visitarlo. Según el relato incorporado a la causa, ambos escucharon ruidos en el exterior y la adolescente abrió la puerta, momento en el que vio a Leda cerca del ingreso al inmueble.

Al ser descubierto, el acusado escapó trepando un portón que da a la vía pública. En ese momento, la madre de la menor de edad estaba en la vereda y observó la fuga del hombre por calle Barbosa hacia el este y luego por calle Salta hacia el norte. La mujer dio aviso al 911 y siguió al sospechoso hasta un almacén de la zona.

Persecución y detención. De acuerdo con la información judicial, en el comercio el hombre amenazó al encargado para que no lo delatara. Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 26ta, que lo ubicaron en el lugar. Cuando advirtió la presencia policial, volvió a huir y se inició una persecución que terminó con su aprehensión en un descampado al oeste de calle Salta, a unos 100 metros al sur de calle Saavedra, también en Chimbas.

Tras quedar a disposición de la UFI Flagrancia, Leda aceptó los cargos y acordó un juicio abreviado con su defensa y el fiscal Francisco Micheltorena. Esa vía procesal permite resolver el caso sin llegar a debate oral cuando existe conformidad entre las partes sobre los hechos, la calificación legal y la pena. En este caso, el acuerdo derivó en la condena a prisión efectiva y en la declaración de reincidencia, una condición que agrava la situación penal de quien ya registra antecedentes.

Con la sentencia firme en ese trámite abreviado, el condenado quedó con cumplimiento efectivo en el penal y la causa cerró su etapa principal. El dato que seguirá siendo relevante es la condición de reincidente, ya que incide en cualquier evaluación posterior sobre beneficios, régimen de ejecución o eventuales nuevas causas.