Luis Fernando Tanoni admitió su responsabilidad penal por las lesiones graves de una joven de 15 años. Recibió un año de prisión en suspenso e inhabilitación por dos años.

La causa por la caída de una adolescente desde una tirolesa en inmediaciones del Dique de Ullum terminó este viernes con la condena de Luis Fernando Tanoni, quien reconoció su responsabilidad penal por las lesiones graves sufridas por la joven.

El expediente se resolvió mediante un juicio abreviado durante una audiencia de control de acusación. Tanoni fue condenado por el delito de lesiones culposas graves a un año de prisión de ejecución condicional y a dos años de inhabilitación para realizar actividades recreativas de este tipo.

El accidente ocurrió el domingo 27 de abril de 2025, alrededor de las 17, cuando la adolescente, de 15 años, había llegado al parque de aventura junto a su familia y comenzó el recorrido de una tirolesa que conectaba dos torres. Para realizar la actividad le colocaron un arnés, un mosquetón y una polea. Sin embargo, después de avanzar apenas unos metros, el sistema de seguridad falló y la joven cayó desde una altura aproximada de ocho metros.

La adolescente impactó contra un vehículo que estaba debajo de la estructura. El auto amortiguó parte de la caída y la joven sufrió lesiones de consideración, por las que debió recibir atención médica. La resolución judicial cierra una etapa del caso, aunque la sentencia se apoyó en el reconocimiento de los hechos por parte del imputado y en la calificación legal aplicada por la acusación.

Irregularidades detectadas

Tras el accidente, la investigación buscó determinar qué había ocurrido con el sistema de seguridad utilizado durante la actividad. Los peritajes y los informes incorporados a la causa detectaron distintas irregularidades. Entre ellas, se estableció que el mosquetón no había quedado correctamente cerrado, lo que permitió que el sistema se desprendiera cuando la adolescente inició el recorrido.

Además, los investigadores determinaron que la polea utilizada no contaba con los avales de homologación correspondientes. A esas condiciones se sumó que los permisos del lugar estaban vencidos y no habían sido actualizados o revisados por el área de Bomberos. Con ese cuadro, la acusación sostuvo que las condiciones de seguridad y la conducta atribuida a Tanoni tuvieron relación directa con el accidente y las lesiones sufridas por la adolescente.

Con el expediente en condiciones de avanzar hacia un juicio oral, Tanoni reconoció los hechos y aceptó su responsabilidad penal. La causa quedó cerrada con una pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para realizar actividades recreativas similares, mientras la resolución judicial definió el cierre procesal del caso sin debate oral.