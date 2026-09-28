Este lunes, desde las 10, comenzarán las declaraciones testimoniales en la causa que investiga la muerte de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años fallecido tras una pelea ocurrida después de una fiesta por el Día del Estudiante en Pocito. La medida marca una nueva etapa en el expediente y apunta a precisar cómo se desarrolló el episodio que terminó con una herida mortal. La investigación está a cargo de la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia.

Entre las personas citadas figura el hermano de Uriel, que también resultó lesionado durante el enfrentamiento. Sus dichos se incorporarán a otras medidas ya practicadas en la causa, orientadas a reconstruir qué ocurrió antes, durante y después de la agresión. En este tipo de expedientes, la secuencia de hechos es central para determinar la intervención de cada participante.

Imputados y defensas

Hasta el momento, la causa tiene a dos menores de edad detenidos e imputados por homicidio en riña, figura que refiere a una muerte producida en el marco de una pelea colectiva. El primero de ellos se presentó voluntariamente ante la Justicia el lunes 21 por la tarde-noche, acompañado inicialmente por otro abogado. Después, la defensa pasó a estar a cargo de la abogada María Filomena Noriega, quien confirmó que mantuvo contacto con la familia del joven y asumirá su representación en el proceso.

El segundo adolescente, de 16 años, quedó detenido el viernes y también fue imputado por homicidio en riña. Su abogado, Darío Amaya, informó a 0264Noticias que pudo entrevistarse con su defendido y que el joven negó haber tenido participación en el hecho que terminó con la muerte de Uriel. En paralelo, la causa sigue bajo análisis judicial para establecer el grado de intervención de cada uno de los involucrados.

Versiones y medidas pendientes

En la semana posterior al hecho, familiares y allegados de Uriel se movilizaron frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia para reclamar el esclarecimiento del caso. Durante esa protesta, el padre del adolescente pidió que se determine quién fue responsable de la muerte de su hijo. El abogado de la familia, Martín Zuleta, sostuvo que el entorno de la víctima accedió a videos y testimonios que, según su interpretación, apuntarían a que la lesión mortal habría sido provocada por un hermano mayor de edad de uno de los adolescentes involucrados.

Zuleta afirmó: “La familia tiene a alguien sindicado que no sería el menor que tuvo la intención de hacerse cargo del hecho”. Esa hipótesis forma parte de la posición de la querella y deberá ser contrastada con la prueba que produzca la investigación. Con las declaraciones que comienzan este lunes, la Justicia buscará avanzar en la reconstrucción de la secuencia, precisar quiénes participaron y definir la intervención de cada uno de los presentes en la pelea ocurrida en Médano de Oro.