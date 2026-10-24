El derrumbe ocurrió durante un cumpleaños en el centro de Paraná . Al menos siete personas fueron hospitalizadas y sigue la investigación sobre la estructura.

Un entrepiso de madera de un bar del centro de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, colapsó este viernes por la noche y dejó un saldo de 15 personas heridas. El episodio ocurrió cerca de las 23:30 en un local ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación, mientras se desarrollaba un festejo de cumpleaños. La caída de la estructura se produjo cuando los asistentes estaban reunidos en el sector elevado cantando el feliz cumpleaños.

Las personas cayeron desde una altura estimada en dos metros y medio, según la información trascendida, lo que obligó a activar de inmediato el operativo de emergencia. La magnitud del derrumbe generó confusión en el interior del establecimiento y requirió asistencia en el lugar para quienes resultaron lesionados. Hasta el momento no se informó una causa determinada para el colapso.

Operativo de rescate

En total, 15 personas recibieron atención médica tras el incidente. De ese grupo, al menos siete fueron trasladadas al Hospital San Martín de la capital entrerriana para estudios y evaluación clínica. La derivación respondió a la necesidad de controlar la complejidad de los cuadros, de acuerdo con lo informado tras el hecho.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Rescate, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná. Los equipos se ocuparon de asistir a las víctimas y de asegurar el perímetro del local. La intervención permitió ordenar la emergencia mientras se realizaban las primeras evaluaciones sobre el estado del edificio.

Investigación abierta

Las actuaciones posteriores deberán establecer qué provocó el colapso del entrepiso y si la estructura reunía las condiciones de seguridad exigibles al momento del accidente. También será necesario determinar el estado de conservación de la madera y las características constructivas del sector que cedió. Por ahora, la información disponible confirma el derrumbe y la cantidad de heridos, pero no precisa responsabilidades ni causas técnicas.

La evolución de los pacientes derivados al Hospital San Martín y el resultado de las pericias sobre la estructura serán los datos a seguir en las próximas horas. Ese examen técnico será clave para definir si el local presentaba fallas previas o si el colapso respondió a otra circunstancia aún no establecida.