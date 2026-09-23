Un intento de asalto a la sucursal del Banco Galicia de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, terminó este miércoles con un detenido y dos prófugos. El episodio ocurrió poco antes del mediodía, en la esquina de avenida San Martín y Eva Perón, cuando tres delincuentes armados ingresaron al sector de cajeros automáticos. La secuencia derivó en un forcejeo con clientes del lugar y en la intervención de la Policía.

Según fuentes policiales, dos de los asaltantes entraron a la entidad financiera mientras el tercero quedó en el exterior como campana, es decir, para advertir sobre la presencia de terceros o de la fuerza de seguridad. En el interior, uno de los hombres amenazó con un arma a un cliente de 52 años que se disponía a realizar un depósito de dinero. La maniobra buscaba concretar el robo en una zona de atención al público con personas dentro de la sucursal.

Intervención de los clientes La reacción de quienes estaban en el lugar provocó un forcejeo que impidió que el asalto se concretara. En medio de la confusión se escucharon detonaciones: la Policía confirmó dos disparos, mientras algunos testigos dijeron haber oído entre cuatro y siete explosiones. Ninguna persona resultó herida, de acuerdo con la información disponible. Dos de los sospechosos escaparon y se investiga si huyeron en una camioneta Volkswagen T-Cross.

Detención e imputación provisoria Las personas que permanecían dentro de la sucursal lograron reducir y retener al tercer asaltante hasta la llegada de efectivos de la Comisaría 4ª de Lomas del Mirador, que acudieron tras un llamado al 911. El detenido fue identificado por las autoridades como O.M.M., de 42 años, y se le secuestró una pistola calibre .380. La causa quedó caratulada de manera provisoria como tentativa de robo agravado a banco, una calificación que puede modificarse a medida que avance la investigación.

Próximos pasos Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la entidad y de las calles linderas para reconstruir el recorrido de los sospechosos y establecer la identidad de los dos prófugos. También buscan determinar si la camioneta mencionada participó en la fuga. La recolección de imágenes y otros elementos de prueba será clave para definir las responsabilidades penales y el alcance del hecho.