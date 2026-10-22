Un operativo contra la caza furtiva en Bermejo terminó con cinco allanamientos, cuatro hombres detenidos y el secuestro de armas, carne y elementos vinculados a la caza y la faena, según informó Relaciones Policiales. Los procedimientos fueron realizados por la Policía Rural con autorización del Juzgado de Paz Letrado de Caucete. La medida alcanzó distintos domicilios y dejó actuaciones sujetas a las disposiciones judiciales correspondientes.

Durante las intervenciones, los efectivos encontraron armas de fuego, cuchillos carniceros, trampas para zorros, boleadoras, lazos, cueros de animales y productos cárnicos. También se incautaron carne de jabalí, aves silvestres enjauladas y restos de animales. Los cuatro aprehendidos fueron identificados por sus apellidos como Malla, Ávila, Ferreyra y Carrasco, y fueron trasladados a la Comisaría 9ª por disposición judicial.

Primer domicilio

En el primero de los inmuebles allanados, la Policía secuestró dos jaulas para aves, una trampa de piso para zorros, sierras metálicas, cuchillos tipo carnicero, lazos y retazos y lonjas de cuero vacuno. Además, halló carne de jabalí que, según manifestó la moradora, rondaba los 8.500 kilos. Ese dato quedó incorporado al procedimiento como manifestación de la ocupante del domicilio.

Segundo y tercer procedimiento

En el segundo allanamiento fue detenido un hombre de apellido Malla. Allí se incautaron una sierra de mano, lazos trenzados de cuero, cuerdas, una trampa para zorros, boleadoras, maneas, cueros vacunos y arreadores de cuero trenzado. En el tercer domicilio, donde fue aprehendido Ávila, la Policía secuestró tres trampas de piso, una jaula metálica, boleadoras y una escopeta de doble caño calibre 16, con uno de sus cañones dañado y sin marca visible. También se incautaron tres cartuchos calibre 12, lazos de cuero crudo y varios cueros vacunos.

Cuarto y quinto allanamiento

En el cuarto procedimiento fue detenido Ferreyra. En ese domicilio se encontró un quirquincho congelado, un cuero aparentemente de guanaco, boleadoras, trampas metálicas para zorros, un gancho tipo carnicero y siete cuchillos con sus respectivas vainas. Los efectivos también secuestraron una chaira, lazos, sogas, cabrestos y dos patas de ñandú. En el quinto allanamiento, vinculado a Carrasco, oriundo del barrio César Aguilar, se incautaron sierras carniceras, ganchos, boleadoras, maneas, cabrestos, siete cuchillos tipo carnicero, una chaira y un sable con empuñadura de bronce.

Elementos cárnicos y arma de fuego

En esa última vivienda también había dos tramperos, dos aves benteveo y una diuca, todas con sus respectivas jaulas. Además, los uniformados hallaron productos cárnicos vacunos en aparente estado de descomposición: aproximadamente cinco kilos de masa para chorizos, cinco kilos de tocino y once kilos de carne vacuna. En el mismo domicilio se secuestró un revólver calibre 22 corto con cartuchos. La causa quedó bajo intervención judicial mientras se define la situación procesal de los aprehendidos y el origen de los elementos incautados.