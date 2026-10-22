El siniestro ocurrió este miércoles en la intersección de avenida Ignacio de la Roza e Hipólito Yrigoyen. El motociclista quedó tendido en el pavimento y no hubo datos oficiales sobre su estado.

Un siniestro vial ocurrido este miércoles interrumpió la circulación en la zona de Esquina Colorada, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza e Hipólito Yrigoyen. El hecho involucró a una motocicleta y una camioneta blanca, según las primeras informaciones difundidas. El motociclista quedó tendido sobre el pavimento después del impacto. La situación obligó a ordenar un corte de tránsito en la cuadra donde se produjo la colisión.

El episodio se registró antes de llegar a la Facultad de Ciencias Sociales, en un sector de circulación vehicular frecuente. Ese dato explica el alcance inmediato del incidente sobre una de las zonas de acceso más transitadas del área. La interrupción del tránsito acompañó el operativo desplegado en el lugar. No se informaron, hasta el momento, otros vehículos involucrados.

Sin parte oficial

Por ahora, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrió el choque. Tampoco se informó el estado de salud del motociclista ni si fue trasladado para recibir atención médica. La ausencia de un parte oficial deja abiertas las variables centrales del caso. En este tipo de hechos, los datos sobre mecánica del siniestro y lesiones suelen precisarse con posterioridad.

El punto donde ocurrió el hecho conecta dos arterias de alto flujo vehicular, por lo que cualquier interrupción tiene efectos inmediatos sobre la circulación. La presencia de una moto y una camioneta blanca en la intersección fue el dato confirmado en las primeras versiones. Resta conocer si intervino personal policial, de tránsito o de emergencias médicas y cuál fue el resultado de esa actuación. La evolución de ese cuadro será la variable a seguir para determinar si el corte se levantó y en qué condiciones quedó la circulación en la zona.