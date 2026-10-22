El siniestro ocurrió este jueves en Santa Lucía, en la zona de Circunvalación e Hipólito Yrigoyen. El motociclista fue trasladado al Hospital Rawson.

Un siniestro vial entre una camioneta 4x4 y una motocicleta ocurrió cerca de las 16 de este jueves en Santa Lucía, en inmediaciones del lateral este de avenida de Circunvalación e Hipólito Yrigoyen. El hecho generó intervención policial en la zona y derivó en la asistencia de una persona lesionada. Por el momento, las causas del choque no fueron establecidas.

Según las primeras informaciones, la camioneta circulaba por Hipólito Yrigoyen de este a oeste cuando, por motivos que todavía se investigan, impactó contra la moto. Testigos que presenciaron la colisión señalaron que, tras el contacto, la camioneta habría arrastrado varios metros al rodado menor. Esa secuencia deberá ser verificada por las actuaciones de rigor.

La violencia del impacto dejó la motocicleta sobre la calzada y varios elementos esparcidos en el lugar. Como consecuencia, el conductor del vehículo de menor porte sufrió heridas y recibió asistencia médica en el sitio. Luego fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su atención.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la evolución clínica del motociclista. Personal policial trabajó en el lugar para resguardar el área y realizar las primeras actuaciones. La investigación deberá determinar la mecánica del choque y las eventuales responsabilidades.

La confirmación sobre el estado de salud del herido y los resultados de las pericias serán los datos a seguir en las próximas horas. También quedará pendiente la reconstrucción del trayecto de ambos vehículos para establecer cómo se produjo el impacto.