El siniestro ocurrió este viernes por la tarde y una menor fue llevada al hospital por precaución. La camioneta habría frenado cuando se cayó una puerta de heladera.

Foto gentileza La Morenita Albardón

Un choque se produjo este viernes por la tarde en el puente de Albardón, después de una frenada brusca de una camioneta que transportaba una puerta de heladera en la caja. El hecho terminó con una menor de edad trasladada a un centro de salud por precaución.

Según la información disponible, una Toyota Hilux blanca frenó de manera repentina cuando la puerta de heladera que llevaba se cayó. Detrás circulaba un automóvil gris, conducido por una mujer que viajaba con su esposo y su hija menor, y ese vehículo impactó contra la parte trasera de la camioneta. La secuencia muestra cómo una maniobra imprevista en una vía de circulación puede derivar en un siniestro por alcance.

La menor fue trasladada al Hospital Dr. José Giordano como medida preventiva. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud, por lo que no hay información oficial adicional sobre eventuales lesiones o la evolución posterior.

El episodio ocurrió sobre una conexión vial de uso frecuente en el departamento, donde la circulación y las maniobras de frenado tienen incidencia directa en la seguridad del tránsito. En este caso, el dato relevante es que el impacto se produjo después de la caída de la carga transportada por la camioneta, un elemento que antecedió la detención repentina del vehículo.

Por ahora no se informaron actuaciones judiciales ni pericias difundidas públicamente sobre la mecánica del choque. El seguimiento del caso queda atado a la confirmación del estado de salud de la menor y a la eventual ampliación de datos sobre las circunstancias del siniestro.