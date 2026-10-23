Una mujer identificada por la Policía como Cristina Alejandra Martín, de 34 años, fue detenida en Chimbas con 43 gramos de cocaína y dinero en efectivo, en un procedimiento que además dejó al descubierto que cumplía arresto domiciliario por una causa federal de drogas. El caso quedó a disposición de la Comisaría 2da y de la UFI Federal de San Juan, según fuentes policiales citadas por Telesol Diario. La novedad importa porque suma un nuevo incumplimiento a una medida judicial vigente y deriva en actuaciones penales y contravencionales.

El operativo se inició cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Central realizaban tareas de prevención y seguridad en la zona de calle Entre Ríos y calle Mary O'Graham. En ese punto observaron a una mujer que provocaba disturbios en la vía pública. Al advertir la presencia policial, intentó huir a pie, pero fue interceptada a los pocos metros. Luego de ser identificada, se informó que residía en calle Tucumán 402, en Chimbas.

Requisa y secuestro

Durante la requisa de urgencia, los uniformados hallaron un bolso negro con dos bolsas de nylon blanco que contenían sustancia prohibida, además de dinero en billetes de $2.000, $10.000 y $1.000. En medio del procedimiento, un grupo de personas arrojó piedras contra el personal policial, por lo que se dispuso el traslado inmediato de la mujer a la comisaría para resguardar la integridad física de los efectivos y de la propia detenida. Después intervino personal de la Dirección de Drogas Ilegales.

Resultado del test

Las pruebas de campo arrojaron un peso total de 43 gramos de cocaína, según precisaron las fuentes consultadas. Con ese resultado, la situación de Martín quedó ligada a un nuevo legajo y a un expediente contravencional. La base de datos policial indicó además que estaba cumpliendo una medida de arresto domiciliario en su vivienda de calle Tucumán por el Legajo N° 76/26, bajo infracción a la Ley 23.737.

Antecedentes y medidas

Por ese incumplimiento, las actuaciones quedaron vinculadas al Legajo N° 491/26 y al Expediente Contravencional N° 4357/26, por presunta infracción a los artículos 113, 117 y 118 de la Ley 941-R. La causa sigue bajo intervención de la autoridad policial y federal correspondiente, mientras se mantiene la revisión de los antecedentes y de la medida de encierro domiciliario que regía sobre la detenida.