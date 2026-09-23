La intervención ocurrió en Villa El Salvador, durante un oficio judicial de la División Niñez y Adolescencia. La bicicleta fue recuperada y quedó secuestrada.

Un adolescente de 17 años fue aprehendido este martes en Chimbas, luego de ser observado cuando presuntamente intentaba sustraer una bicicleta de un local ubicado en Villa El Salvador. El procedimiento quedó a cargo de personal de la División Niñez y Adolescencia, que realizaba un oficio judicial en la zona. La intervención derivó en el secuestro de una bicicleta de color verde y en la comunicación del caso a la Justicia de menores.

Según el parte, el episodio ocurrió alrededor de las 11:50, cuando los efectivos advirtieron que el menor sacaba una bicicleta del comercio y, al mismo tiempo, otra persona corría detrás de él pidiendo ayuda. A partir de esa situación, los policías intervinieron en el lugar y concretaron la aprehensión. El hecho fue encuadrado inicialmente como una presunta sustracción en grado de tentativa, es decir, un intento de robo que no llegó a consumarse.

Intervención judicial

Por el caso tomó intervención el 2° Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que caratuló la causa como hurto calificado en grado de tentativa. Esa figura refiere a la sustracción de una cosa mueble ajena, con una circunstancia agravante, cuando el hecho queda en grado de intento. La calificación puede ser revisada según el avance de la investigación y la valoración de las actuaciones policiales y judiciales.

El adolescente fue trasladado al CAD, mientras que en la Comisaría 17ª se realizaron los trámites legales correspondientes. La bicicleta recuperada quedó secuestrada como parte de la evidencia del expediente. No se informaron, en el parte difundido, mayores datos sobre la persona que habría pedido ayuda ni sobre la titularidad del comercio.

En este tipo de actuaciones, la continuidad del trámite depende de la evaluación del juzgado interviniente y de las medidas que se dispongan en el fuero de niñez y adolescencia. El dato procesal relevante es que la causa ya quedó formalmente registrada y con intervención judicial, mientras se aguarda la evolución de las actuaciones iniciadas por la policía.