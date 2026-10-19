Un hombre identificado como Carlos Escudero, de 49 años, quedó involucrado en un episodio vial en Caucete luego de chocar su auto, someterse a un control de alcoholemia y, según la información difundida, amenazar a los policías que intervinieron. El hombre está señalado como hermano de un diputado provincial. El hecho ocurrió en la zona de avenida de los Ríos y calle Salvador María del Carril.

De acuerdo con lo informado, Escudero habría perdido el control de su Ford Fiesta negro y terminado dentro de una cuneta. Cuando llegaron los efectivos, se le practicó un control de alcoholemia cuyo resultado, según el reporte, habría superado el límite de medición del aparato, es decir, el dispositivo que mide el nivel de alcohol en sangre. Además, habría rechazado la extracción de sangre, un análisis que permite confirmar con mayor precisión la presencia de alcohol.

Presunta reacción ante los policías El episodio no se habría limitado al siniestro vial. Según lo difundido, el conductor habría reaccionado de manera agresiva frente a los uniformados e intentado intimidarlos invocando su parentesco con un legislador. En ese contexto, les habría dicho: “Los voy a hacer echar”, una frase atribuida al hombre en el lugar de los hechos. Esa conducta quedó mencionada en el marco de una posible infracción vinculada al estado de ebriedad y a disturbios.

Intervención judicial La causa fue remitida al Juzgado de Paz de Caucete, que deberá definir los próximos pasos procesales. Por el momento, los detalles conocidos surgen de la información difundida y no hay confirmación oficial de todos los hechos relatados. La responsabilidad del acusado deberá establecerse en el avance de las actuaciones judiciales.

Próximos pasos En esta etapa, el expediente queda sujeto a la evaluación judicial de las presuntas infracciones vinculadas al episodio. La eventual confirmación de los resultados de alcoholemia y de la conducta atribuida al conductor dependerá de las medidas que adopte el tribunal competente.