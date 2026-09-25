La Unidad Rural N°1 hizo dos procedimientos en el kilómetro 195 de la Ruta 141. Hubo un acta contravencional y un animal quedó en custodia policial.

Personal de la Unidad Rural N°1 realizó dos procedimientos por la presencia de animales sueltos sobre la Ruta 141, a la altura del departamento Caucete. La intervención se concentró en el kilómetro 195 y derivó en el secuestro de cinco animales. La situación vuelve a poner en foco el riesgo vial que implica la presencia de hacienda en calzada.

El primer operativo ocurrió en Estación Guallama, a la altura del Gauchito Gil. Allí, los efectivos encontraron tres equinos y un mular, que fueron secuestrados. Por disposición del Juzgado de Paz de Caucete, se labró el acta contravencional correspondiente al propietario de los animales, un hombre de 73 años.

Segundo procedimiento

Minutos después, la misma unidad intervino nuevamente en el kilómetro 195 de la Ruta 141, esta vez a la altura de Bajo Hondo. En ese punto hallaron un equino suelto y no lograron localizar a su propietario. Por ese motivo, el animal fue trasladado a la sede de la Unidad Rural N°1.

Los procedimientos se enmarcan en las tareas de prevención y control ante la presencia de animales sueltos en rutas provinciales. Esa situación puede comprometer la seguridad de quienes circulan por el corredor vial y obliga a intervenciones policiales y administrativas cuando se detectan infracciones. En este caso, la actuación quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete.

La novedad relevante es que la intervención dejó dos medidas distintas: el secuestro de cuatro animales en el primer punto y el traslado de un equino en el segundo. A partir de lo actuado, el expediente contravencional seguirá su curso en sede de paz, mientras que el animal sin propietario identificado permanecerá en custodia de la fuerza hasta que se determine su situación.