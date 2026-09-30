La Cámara Federal de Casación Penal analiza en Comodoro Py el fallo que absolvió a diez acusados. La revisión se activó por el recurso de los fiscales sanjuaninos y el aval de Raúl Pleé.

Este miércoles 30 de septiembre, desde las 9, la Cámara Federal de Casación Penal revisa en Comodoro Py la absolución dictada en la causa por la desaparición del ingeniero sanjuanino Raúl Tellechea. El expediente llega a esta instancia a 22 años del hecho ocurrido en 2004 y puede derivar en la confirmación o en la anulación del fallo. En la audiencia, fiscalía y defensas expondrán sus argumentos ante los jueces del máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema.

Recurso fiscal La revisión fue impulsada por los fiscales Francisco Maldonado y Dante Vega, y obtuvo respaldo del fiscal general ante Casación, Raúl Omar Pleé, quien el 26 de marzo de 2026 decidió sostener el recurso. Ese aval permitió que el planteo llegara a la instancia de revisión y mantuviera abierta la discusión sobre la sentencia absolutoria. El trámite es relevante porque define si el expediente queda cerrado o si vuelve a tener recorrido judicial.

El fallo cuestionado La absolución fue dictada por el Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra, respecto de los diez acusados. Los fundamentos se conocieron en diciembre de 2025 en un texto de 127 páginas. Allí, el tribunal sostuvo que la acusación se apoyó en conjeturas y no en hechos comprobados, y dispuso la absolución por falta de pruebas.

Pruebas y hipótesis descartadas Para el tribunal, no quedó acreditada la privación ilegal de la libertad de Raúl Tellechea. Cinco testigos afirmaron haberlo visto el 28 de septiembre de 2004 sin signos de violencia, y una testigo dijo haberlo cruzado en el microcentro de San Juan el 2 de diciembre de ese año. Las juezas también dieron por válida la coartada de varios acusados, que dijeron haber compartido una reunión nocturna en la Mutual la noche previa a la desaparición. Además, descartaron que directivos de la Mutual hubieran buscado silenciarlo por manejos financieros irregulares.

Otros elementos del expediente Una pericia contable puso bajo sospecha al propio ingeniero por el presunto cobro de dinero con firmas adulteradas, según el fallo. El tribunal también dijo no haber encontrado pruebas de que policías acusados hubieran encubierto la investigación. En paralelo, la versión de Sebastián Cortez Páez, un arrepentido —imputado que aporta información a cambio de beneficios procesales— que afirmó que Tellechea murió por falta de insulina y fue enterrado en el dique de Ullum, quedó sin respaldo probatorio. La fiscalía tampoco pidió una condena para él en los alegatos.

Mientras Casación escucha los planteos y delibera, la familia de Raúl Tellechea permanece a la espera de una resolución sobre una causa que sigue sin cierre judicial. No hay fecha estimada para el fallo de la Cámara, por lo que el próximo dato a seguir será la decisión que adopten los jueces tras la audiencia de este miércoles.