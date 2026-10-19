El procedimiento ocurrió en la zona sur de Capital, tras una denuncia por robo. La causa quedó en el Sistema Acusatorio para flagrancia.

Personal del Comando Sur detuvo en Capital a Molina, de 21 años, luego de un operativo por el robo de una bicicleta en la zona sur de la ciudad. Según el parte policial, el hecho fue advertido por el operador de turno, que comisionó a los efectivos a calle Lemos, entre Granaderos e Independencia.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso circulaba en una bicicleta SLP rodado 29 blanca y habría sustraído el rodado tras agredir a un ciudadano, empujándolo y haciéndolo caer. Esa versión fue reconstruida por los uniformados a partir de lo relatado por dos personas que se encontraban en la intersección de Lemos e Independencia.

Siempre según el mismo informe, al ser interceptado el sujeto arrojó la bicicleta y huyó a pie por Independencia hacia el este. En una recorrida preventiva por las inmediaciones, los efectivos lo localizaron oculto detrás de un árbol y lo aprehendieron en calle Independencia pasando Lemos.

La bicicleta marca SLP rodado 29 fue secuestrada y quedó a disposición de la autoridad interviniente. El caso fue derivado al Sistema Acusatorio, que dará inicio al procedimiento de flagrancia, el trámite previsto para hechos en los que la detención se produce en el momento o poco después de la comisión del delito.

Con esa intervención, la investigación queda ahora bajo control del sistema judicial correspondiente, mientras se avanza con las medidas procesales iniciales. Por el momento, la información oficial no agrega otros elementos sobre la mecánica del hecho ni sobre eventuales imputaciones adicionales.