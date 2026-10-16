Familiares y vecinos marcharon por la muerte de Alondra Castillo Cabello en el Hospital Aldo Cantoni. La causa sigue en investigación y la autopsia preliminar señaló neumonía bilateral.

La comunidad de Calingasta se movilizó este viernes para pedir justicia por Alondra Castillo Cabello, la niña de 8 años que falleció en la guardia del Hospital Aldo Cantoni. Familiares, allegados y vecinos recorrieron las calles del departamento cordillerano para reclamar que se esclarezcan las circunstancias de la muerte.

La concentración comenzó en la plaza Patricias Sanjuaninas y desde allí avanzó por avenida Argentina. La marcha reunió a decenas de familias que exigieron respuestas sobre lo ocurrido con la menor y sobre la atención médica recibida en los días previos.

El caso se produjo en un contexto de conmoción en el departamento y quedó bajo investigación judicial. La causa busca determinar qué pasó durante la asistencia sanitaria brindada antes del fallecimiento y si existió o no responsabilidad médica.

Según información judicial, el resultado preliminar de la autopsia estableció que la causa del deceso fue una neumonía bilateral. La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja en la reconstrucción de los hechos y en el análisis de la documentación médica disponible.

Medidas en curso Entre las medidas dispuestas por la Justicia figura el pedido de la historia clínica completa de Alondra y de estudios complementarios a la autopsia. Esa información será evaluada por peritos para establecer cómo evolucionó su cuadro y si la atención recibida fue adecuada.