El programa San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para ubicar a Juan Domingo Luna. Fue visto por última vez este martes 20 de octubre.

El programa provincial San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Juan Domingo Luna, un hombre de 80 años que se encuentra desaparecido desde este martes 20 de octubre en San Juan.

Según la información oficial, Luna es de nacionalidad argentina, tiene contextura física mediana y mide aproximadamente 1,70 metros. Presenta cabello corto, lacio y con canas, ojos marrones, rostro ovalado y bigote. La difusión de estos datos busca facilitar su identificación en caso de que haya sido visto por terceros.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de buzo gris, un buzo polar gris tipo canguro, sin capucha, y zapatillas negras. Además, se desplazaba aparentemente en una bicicleta roja, rodado 29, de estilo antiguo, y llevaba un portabulto gris con naranja.

Pedido de colaboración

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicarlo. La difusión de sus características físicas, de su vestimenta y del rodado en el que circulaba forma parte del operativo de búsqueda y de la reconstrucción de sus últimos movimientos conocidos.

Quienes cuenten con información pueden realizar una denuncia anónima a través de la línea de emergencias 911. Hasta el momento, la comunicación oficial no informó otros detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre eventuales avances en la búsqueda.



