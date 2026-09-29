El programa San Juan Te Busca pidió colaboración para ubicar a Juan Amador Fernández, desaparecido el lunes 29 de septiembre. Solicitan informar cualquier dato al 911.

El programa provincial San Juan Te Busca difundió una solicitud de colaboración para encontrar a Juan Amador Fernández, un hombre de 85 años cuyo extravío fue denunciado este lunes 29 de septiembre.

Según la descripción oficial, Fernández tiene contextura física mediana, mide aproximadamente 1,68 metros y pesa 70 kilos. Presenta tez blanca, ojos marrones y cabello corto, lacio y canoso. También se indicó que tiene el rostro angulado, boca pequeña y labios delgados.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de gimnasia negro, un saco de lana tejido de color blanco y zapatillas grises. Además, llevaba consigo su DNI, un dato que puede resultar útil para su identificación si es localizado por terceros.

Desde el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas solicitaron a la comunidad prestar atención a cualquier dato que permita dar con su paradero. La información fue difundida como una búsqueda activa y se mantiene vigente desde la denuncia radicada este lunes.

Ante cualquier información, se pidió comunicarse de manera anónima al 911. Ese canal concentra los avisos que luego pueden ser derivados al sistema provincial de búsqueda para su verificación.





