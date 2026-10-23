La Policía y la UFI CAVIG investigan el ataque ocurrido el jueves cerca de Villa Yanello. La víctima, de alrededor de 40 años, fue asistida tras el hecho.

La Policía y personal de la UFI CAVIG buscan a dos sospechosos por la violación de una mujer en un descampado de 25 de Mayo. Según fuentes del caso, el ataque ocurrió el jueves en inmediaciones de la Villa Yanello, cuando la víctima iba camino a una escuela a buscar a sus hijos.

De acuerdo con la información obtenida por Telesol Diario en base a fuentes del caso, la mujer tiene alrededor de 40 años. En ese trayecto, habría sentido la necesidad de orinar y se habría apartado hacia unos matorrales en un sector de campo inculto. Siempre según esas fuentes, dos hombres que estaban cerca la habrían visto y la atacaron en ese lugar.

Asistencia y denuncia Tras el episodio, los dos sujetos se habrían fugado y la mujer pidió ayuda. En un primer momento intervino personal de la Comisaría 10ma, que dio aviso a la UFI CAVIG. Desde esa dependencia se ordenó resguardar a la víctima y trasladarla a un centro de salud para su atención.

Las fuentes consultadas indicaron que durante la agresión los atacantes habrían utilizado un hierro. Ese elemento forma parte de la reconstrucción inicial del hecho y deberá ser corroborado en la investigación judicial. Por el momento, no se informó sobre detenciones ni sobre la identificación de los presuntos autores.

Investigación en curso La pesquisa quedó en manos de la Policía y de la unidad fiscal especializada, que trabajan para ubicar a los dos involucrados. El caso permanece en etapa de búsqueda y recolección de elementos, mientras se avanza con la atención de la víctima y las medidas de rigor. La evolución de la causa dependerá de los resultados de las actuaciones de las próximas horas.