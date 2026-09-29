El abogado presentó el mensaje ante el juzgado que interviene en el debate. La continuidad de la audiencia quedó sujeta a la evaluación médica de Álvarez.

El abogado Fernando Burlando denunció este lunes que recibió una amenaza de muerte mientras participa del juicio contra el músico Pity Álvarez, en el que representa a la familia de Cristian Díaz. La intimidación quedó vinculada a su intervención en el proceso judicial y fue incorporada al expediente mediante una presentación formal ante el juzgado.

Según informó el propio letrado, el mensaje decía: “Dejate de joder con el Pity Álvarez porque te vamos a ir a buscar a la puerta del Tribunal”. Burlando aportó ese contenido para que quedara registrado en la causa. Hasta el momento, no se informó quién estaría detrás de la intimidación ni por qué medio fue enviada.

Debate con dificultades

El episodio ocurrió en una jornada en la que el juicio atravesó dificultades para avanzar. Pity Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú y no está asistiendo a las audiencias. Este lunes debían declarar testigos presentados por la defensa del músico, pero su abogado cuestionó la continuidad del proceso por la ausencia del acusado.

La defensa sostuvo que la presencia de Álvarez resulta necesaria para el interrogatorio de los testigos. Ante ese planteo, el Tribunal envió representantes al Hospital Tornú para evaluar la posibilidad de que el músico participe de la audiencia mediante una videollamada. Esa alternativa depende de una autorización médica, ya que permanece internado en una unidad de terapia intermedia.

Próximas definiciones

Por el momento, la continuidad del debate quedó sujeta a esa evaluación médica y a las decisiones que adopte el Tribunal. En paralelo, la presentación de Burlando dejó asentada la amenaza denunciada dentro del trámite judicial, mientras se espera que se resuelva si Álvarez puede intervenir de manera remota en la audiencia.