El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Valle Pintado, en Santa Lucía. El menor fue asistido por Bomberos y evaluado por personal médico.

Un niño de 3 años fue rescatado por personal de Bomberos luego de quedar atrapado en el interior de una parrilla de una vivienda del barrio Valle Pintado, en Santa Lucía.

El episodio ocurrió en una casa de calle Barranca Colorada Sur, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 5ª. Ante el aviso, una dotación de Bomberos se trasladó al lugar para asistir al menor y resolver la situación.

Los efectivos trabajaron para liberar al niño, que había quedado encerrado dentro de la estructura. Según el parte, la intervención permitió sacarlo sin que sufriera lesiones.

Luego del rescate, personal médico examinó al menor en el lugar y constató que se encontraba en buen estado de salud.

El operativo concluyó sin que se informaran otras consecuencias para la vivienda ni para la familia. La secuencia dejó como dato central la intervención coordinada entre Bomberos y personal sanitario ante una emergencia doméstica.