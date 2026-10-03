Una unidad de la línea 212 fue agredida mientras circulaba por Rawson . Un vidrio se rompió y un joven que volvía de estudiar sufrió heridas.

Un colectivo de la línea 212 fue atacado a piedrazos mientras circulaba por el departamento Rawson, en un episodio que dejó a un pasajero herido y volvió a exponer la vulnerabilidad del transporte público frente a hechos de vandalismo. El ataque ocurrió con la unidad en servicio y con pasajeros a bordo, según el relato difundido sobre el hecho.

El episodio se registró en inmediaciones de calle Doctor Ortega y Paula Sarmiento, cuando el colectivo transitaba por esa zona y recibió varias piedras arrojadas desde el exterior. Uno de los proyectiles impactó contra un vidrio de la unidad y lo rompió. La secuencia provocó lesiones en un pasajero que viajaba en el interior del vehículo.

De acuerdo con la información difundida, el herido es un joven que regresaba de estudiar al momento del ataque. La referencia permite dimensionar el alcance del hecho sobre usuarios que dependen del servicio para trasladarse en horarios habituales. También muestra que la agresión no afectó solo al vehículo, sino a una persona que se encontraba dentro de la unidad.

El caso se inscribe en una serie de episodios de vandalismo contra el transporte público que generan preocupación entre los pasajeros de San Juan. Aunque en el material disponible no se informaron detenidos ni intervenciones judiciales, la rotura del vidrio y la lesión del pasajero dejan un antecedente concreto sobre el riesgo que enfrentan las unidades que circulan por zonas urbanas. La evolución del caso dependerá de eventuales actuaciones posteriores y de la identificación de los responsables, si se produjera.