El periodista relató cómo actuó la banda que le robó la camioneta en su casa. La investigación busca ahora identificar a los autores y al vehículo señalado como apoyo.

A horas de haber sufrido un asalto en su vivienda, Antonio Canales contó en Radio del Sur que cuatro delincuentes ingresaron durante la madrugada, lo golpearon y escaparon con su camioneta Toyota Hilux. Según relató, la investigación ya recuperó el vehículo, pero sigue centrada en identificar a los integrantes de la banda y un auto gris que habría funcionado como apoyo.

El periodista sostuvo que la maniobra no habría sido improvisada y afirmó que en las inmediaciones había un vehículo apostado como “campana”, es decir, para alertar sobre la presencia de terceros. “Había un auto campana en la esquina de mi casa. Era un auto gris”, dijo durante la entrevista. También aseguró que ese rodado estaría siendo rastreado por los investigadores, aunque no aportó otros datos sobre su dominio ni sobre sus ocupantes.

Lesiones y violencia Canales describió que el ataque incluyó golpes en distintas partes del cuerpo y mostró las heridas que sufrió. “Me metieron un cachazo en la cabeza, mirá que me duele”, expresó al aire, al referirse al golpe recibido con un arma. Además, señaló lesiones en las piernas y en los antebrazos, en un episodio que dijo haber vivido por primera vez en los 20 a 25 años que lleva viviendo en ese lugar.

Operativo policial El periodista también destacó la respuesta de la fuerza de seguridad después del hecho. Dijo que a las 4:30 de la madrugada había “diez policías” en su casa, con el comisario de la Séptima al frente, además de la fiscal, personal de Delitos Especiales y de la Brigada Sur. En esa instancia, afirmó que modificó su mirada crítica sobre la Policía a partir de la rapidez del despliegue.

Críticas a la seguridad Pese a ese reconocimiento, Canales planteó cuestionamientos sobre el funcionamiento policial y judicial. “Yo le voy a pedir a Orrego, no sé a quién hay que pedirle, que hay que darle autoridad a la Policía”, manifestó, en referencia al gobernador Marcelo Orrego. También sostuvo que algunos efectivos tendrían temor de actuar con mayor firmeza por las consecuencias posteriores y cuestionó la demora en la obtención de órdenes de allanamiento cuando se requiere rapidez.

Mientras la causa sigue en trámite, la línea principal de trabajo de los investigadores apunta a establecer quiénes participaron del robo y si el auto gris efectivamente tuvo un rol de apoyo. La camioneta ya fue recuperada durante el operativo, y el avance de la pesquisa dependerá ahora de la identificación de los sospechosos y de las medidas que disponga la fiscalía interviniente.