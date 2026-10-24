Ocurrió en la noche del viernes en el barrio Las Lajas II. La causa quedó en manos de la Brigada Norte y la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Un repartidor de carne fue asaltado en la noche del viernes en el interior del barrio Las Lajas II, en Chimbas, cuando dos hombres le cruzaron un auto para cortar su marcha y le robaron dos mochilas. Según fuentes policiales, una de ellas contenía cerca de $5.000.000 en efectivo.

La víctima fue identificada por la fuerza como Miguel Ángel Pizarro, quien se dedica a repartir carne por distintos puntos de la provincia. De acuerdo con el relato policial, había viajado a Jáchal para repartir mercadería y cobrar a comerciantes de ese departamento, y regresaba hacia el Gran San Juan cuando fue interceptado. La mecánica del hecho llevó a la Policía a presumir que los autores contaban con algún dato previo sobre su recorrido o su actividad.

Fuentes policiales señalaron a Telesol Diario que los asaltantes se movilizaban en un vehículo y que uno de los datos que circuló de manera preliminar fue que se trataría de un Peugeot 504, aunque esa versión no fue confirmada. Siempre según la misma fuente, ambos descendieron del rodado y se acercaron por ambos lados del vehículo que conducía Pizarro. Luego le abrieron las puertas y sustrajeron las mochilas.

Una de las mochilas contenía documentación y otros papeles, mientras que la otra llevaba el dinero en efectivo. La Policía indicó además que los autores vestían ropa camuflada de color verde, dato que forma parte de la reconstrucción inicial del episodio. Por el momento no se informaron detenciones ni secuestros vinculados al caso.

El expediente quedó a cargo de efectivos de la Brigada Norte y de la UFI de Delitos contra la Propiedad. La investigación deberá establecer la identidad de los autores, confirmar el vehículo utilizado y determinar si hubo seguimiento previo de la víctima. También será clave precisar el origen del dinero robado y si existen registros que permitan reconstruir el trayecto previo al asalto.